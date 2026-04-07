Ресторанные открытия апреля: бар-лаборатория, кухня басков и шашлыки

Кухня страны Басков, столетние ковры и дистилляты из халвы: гастрономический маршрут на апрель составила шеф-редактор «Что где есть в Петербурге» Дарья Павлюкевич.
Премьера: «Баски & Монегаски»
Сооснователь великого петербургского бренда «Шаляпин» Леонид Ноткин визуализировал нашу карту желаний. Его новый проект «Баски & Монегаски» вдохновлен гастрономической культурой Эускади. Великое посольство басков и монегасков в Петербурге Ноткин запустил в коллаборации с новым поколением рестораторов Анной Ананьевой и Элиной Исхановой, закольцевав в юго-западной части Петроградского острова новейший общепиткластер — Probka, Harvest, Self Edge Chinois и «Белый рябчик» находятся по соседству.
Идем в «Баски & Монегаски» за местными специалитетами: каталонская колбаса бутифарра, креветки розенберга, эмпанадас, бискотти и «крем-карамель», настоянный на шкурках банана. И важно: огонь — это база и козырь шеф-повара Вячеслава Гнедовского (экс Must, «Сырник», PoBo). На гриле он готовит всё и сразу: от премиальной вырезки и осьминога до ананаса.
Провиантская ул., 3
Маст-хэв: Alkemista
Бар-лабораторию в квартале писателей открыла команда Laboratorio Distilita из «Бертгольд Центра». Здесь и правда химичат: ребята за стойкой работают преимущественно на собственном крепком алкоголе — от ароматных джинов и роторно-вакуумных дистиллятов (из халвы, чая эрл грей или лапсанг сушонг) до вермутов, ликеров и биттера из горечавки. Отдельной сюжетной линией выступают коктейли на спилантесе — это растение еще называют «электрические цветы». Сила этого тока мощнее всего ощущается в местном гимлете — джин команда Alkemista настояла как раз на тех самых электроцветах.
За кухню в ответе шеф-дистиллер Дмитрий Власенко. В его квазиазиатском меню каждое блюдо — идеальный пейринг к напиткам. Жареные спринг-роллы с овощами — к миксу из пяти черных ягод и пихтового дистиллята. Курица кунгпао — к моктейлю с молочным улуном и гибискусом.
ул. Жуковского, 14
Эксклюзив: Persimmon
Мастер изобретательного авторского комфорт-фуда Алексей Алексеев решил раньше всех открыть сезон шашлыков. Во второй половине апреля он вместе с партнером по Lotus Bistro Павлом Федотовым откроет ресторан восточной кухни Persimmon в доме Штрауха с большими арочными окнами на Большой Морской. Накормят кебабами, шашлыками и рыбой с открытого огня, но, кроме гриля, здесь заявлена еще и печь, из которой будут вылетать кюфта, лахмаджун, тажин из баранины и маклюба из курицы.
Над интерьером двухэтажного пространства работала дизайнер Ксения Смирнова («Белый рябчик», «Ателье Tapas&Bar», Salone pasta&bar, Kira). В Persimmon («хурма» в переводе с английского) она сочетает восточные орнаменты со светильниками от икон дизайна 1960–1970-х годов, а антикварные (больше 100 лет!) ковры сумах — с желтым турецким мрамором Giallo Fantastic.
Большая Морская ул., 23/12
Комментарии (0)