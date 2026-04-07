Ресторанные открытия апреля: бар-лаборатория, кухня басков и шашлыки

Сооснователь великого петербургского бренда «Шаляпин» Леонид Ноткин визуализировал нашу карту желаний. Его новый проект «Баски & Монегаски» вдохновлен гастрономической культурой Эускади. Великое посольство басков и монегасков в Петербурге Ноткин запустил в коллаборации с новым поколением рестораторов Анной Ананьевой и Элиной Исхановой, закольцевав в юго-западной части Петроградского острова новейший общепиткластер — Probka, Harvest, Self Edge Chinois и «Белый рябчик» находятся по соседству.

Идем в «Баски & Монегаски» за местными специалитетами: каталонская колбаса бутифарра, креветки розенберга, эмпанадас, бискотти и «крем-карамель», настоянный на шкурках банана. И важно: огонь — это база и козырь шеф-повара Вячеслава Гнедовского (экс Must, «Сырник», PoBo). На гриле он готовит всё и сразу: от премиальной вырезки и осьминога до ананаса.

Провиантская ул., 3