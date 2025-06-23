Вам точно надо! Гастродеятель Александр Гутаковский (ex. Utopist) открыл бар-гостиную «Октав» где предметы мебели —классика дизайна, лимонный пирог превращается в негрони, сало встречается с виноградом (и где саунд не менее важен, чем флейвор!).
Архитектор Никита Капитуров воссоздал ретро-вайбы японских listening-баров 1970-х: стеллажи из лиственницы, коллекционный антиквариат и развес картин галерейного уровня, который будет ежемесячно обновляться. Каждый интерьерный лот — редкий и не замшелый винтаж: стулья Flötotto 60-х годов, советская светомузыка «Феникс» и лампа Tizio Ричарда Саппера (точно такая же хранится в нью-йоркском музее Метрополитен).
Пространство звучит по разному в зависимости от того, какая Hi-Fi саунд-система на посту: американская с ламповым усилителем Altec Lansing 19 — мягче, а австралийская ручной сборки Pitt&Giblin Superwax отвечает за тяжелые басы для громких вечеринок. Благо локация позволяет — бар расположен в бизнес-центре, поэтому никаких жалоб от соседей на шум после 23:00 (и до 01:00 по будням, а в пятницу и субботу — до 03:00).
Винное сопровождение к звукам винила — авангардная подборка от шампани до оранжа: емкая по бокалам и размашистая по бутылкам. Кроме прогрессивной энотеки есть и не менее передовая коктейльная карта. Бренд-бармен Николай Орехов крутит классические коктейли, как диджеи — пластинки. У него мексиканская «Палома» меняет гражданство на болгарское за счет сладкого перца и лактоферментированной клубники, «остепенившаяся» ром-кола становится ром-колдбрю, а «Адонис» русифицируется иван-чаем и малиной.
На ролях фингерфуда — оливки в мятном масле и кешью в соевом соусе. В категории более основательных закусок выступают дип из копченой форели с красной икрой (его транспортируем салатными листьями) и пате из печени кролика с вишней (тут на помощь приходит тартин).
Безмолвный герой кухни — японский гриль хибачи, на котором жарят сибас, сало и виноград, объединенные в неочевидной интерпретации surf & turf. Он же является проводником реакции Майяра на стриплойне, для которого не жалеют грибного демигляса.
Завершаем вечер пиком эстетизма с In Rainbows под иглой проигрывателя и уже вошедшим в десертный канон сочетанием джелато и черной икры.
Комментарии (0)