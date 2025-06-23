Архитектор Никита Капитуров воссоздал ретро-вайбы японских listening-баров 1970-х: стеллажи из лиственницы, коллекционный антиквариат и развес картин галерейного уровня, который будет ежемесячно обновляться. Каждый интерьерный лот — редкий и не замшелый винтаж: стулья Flötotto 60-х годов, советская светомузыка «Феникс» и лампа Tizio Ричарда Саппера (точно такая же хранится в нью-йоркском музее Метрополитен).

Пространство звучит по разному в зависимости от того, какая Hi-Fi саунд-система на посту: американская с ламповым усилителем Altec Lansing 19 — мягче, а австралийская ручной сборки Pitt&Giblin Superwax отвечает за тяжелые басы для громких вечеринок. Благо локация позволяет — бар расположен в бизнес-центре, поэтому никаких жалоб от соседей на шум после 23:00 (и до 01:00 по будням, а в пятницу и субботу — до 03:00).