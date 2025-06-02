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Открытия

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6 ресторанных открытий, которые нельзя пропустить этим летом

Собрали обязательный гастромаршрут этого лета: шашлыки и чебуреки, коктейли ХХ века и куриный гриб 

Фото предоставлено пресс-службой «У Ларисы»

«У Ларисы»

Рецепт целительной трапезы после вечеринок известен: встаем в очередь за лагманом в баре «Чебуреки и рюмочная “У Ларисы”». И благая весть для василе­ островцев: в начале лета родится еще одна «Ларисочная» — по соседству с Домом Трезини на Васильевском острове — c фотобудкой в туалете, тандыром в виде диско­шара, привезенным создателями Марией и Станиславом Федулиными из Узбекистана, и романтическим видом на Университетскую набережную и Благове­щенский мост.

Университетская наб., 23

Фото предоставлено пресс-службой Closer

Closer

В июле мастера деталькора Мария Дементьева, Андрей Ермишкин и Назар Коломиец из ресторана Saro, куда мы хо­дим на суп из пармезана с крабом и тар­тар из лопатки с айоли, запустят свой второй проект Closer в доме — памятни­ке архитектуры сталинского неоклассицизма на Таврической улице (где очень не хватало выверенной гастрономии!). Крафтовая дровяная печь, доставлен­ная прямиком из Италии, авангардная винная карта на 500 бутылок — и все это с видом на пруды Таврического сада через 5­-метровые окна, которые летом откроют настежь.

Таврическая ул., 31-33

Фото предоставлено пресс-службой Smoke BBQ

Smoke BBQ

Брискет в массы! В июле Алексей Буров реализует свою самую мясную концеп­цию — совместно с Михаилом Чобаня, мебельным мастером примерно всех рестораторов страны. И это будет вовсе не брат Smoke BBQ c улицы Рубинштейна, а кузен одноименного большого столич­ного проекта, только с зеленым бэк­ярдом и загородным вайбом. Обещают два этажа с грилем, смокером и печью, рецепты для которых шеф Алексей Каневский собирал в Техасе, на стажировках в брискетной у Эвана Лероя в Остине с никогда не за­канчивающимися очередями.

Лодейнопольская ул., 5

Фото предоставлено пресс-службой Kira

Kira

Пожалуй, самое масштабное открытие года. Здесь, на 1000 (!) квадратных метров в историческом здании первой российской альбом­ной фабрики Самуила Бехли, гуру гостепри­имства Андрей Мусихин, сомелье Екатерина Яценко и шеф Павел Циклинский кормят блюдами по рецептам от звездных коллег: итальянца Паскуале Паламаро, творческо­го и семейного тандема Аггелоса и Ольги Бакопулос с Миконоса и марокканца Джавада Рахали. И винные афисионадо, трепещите! В карте — великая красота: автохтоны Лива­на, Сирии, Греции встретятся с образцами со склонов Этны и бургундским гран крю.

Кирочная ул., 67, стр. 2

Фото предоставлено пресс-службой «Медведь»

«Медведь»

Реконструкция гремевшего в Петербур­ге 1906–1917 годов коктейльного бара (первого в России!) при одноименном ресторане «Медведь» — суперлатив от миксологии. По историческим архивам команды Goose Goose и журнала о городской жизни ХХ века «Петрополь» восстановили интерьер с артефактами дореволюционных времен, тяжелыми бархатными шторами с кистями и бахромой.

В меню представят «Три века коктейль­ной культуры», а на закуску вынесут бутерброд с салом, пирожки с бычьими хвостами, расстегай с рыбой.

Большая Конюшенная ул., 27

Фото предоставлено пресс-службой Soil

Soil

Куриный гриб, сухой мартини с песто из черемши и гимлет с крапивой — это не рецепт зелья заклинаний, а меню первого в России plant­ based­ бара Soil от команды Imbibe Crew (вы точно пробовали знаме­нитый шот «Борщ» в баре Imbibe – лауре­ат премии «Что где есть в Петербурге»).

В вег­-джанкфуде от Виктории Мосиной — только плоды местных почв и никакого food waste. Разнотравье хрустящей зелени с картофелем заправляют соусом из 7 видов трав, на тартин выкладывают вешенки в панировке из того же тартина, а в миксе солений красуются мелотрия и ангурия.

ул. Жуковского, 14

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Гастрономический гид по Петербургу 2025

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