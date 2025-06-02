6 ресторанных открытий, которые нельзя пропустить этим летом

«Медведь»

Реконструкция гремевшего в Петербур­ге 1906–1917 годов коктейльного бара (первого в России!) при одноименном ресторане «Медведь» — суперлатив от миксологии. По историческим архивам команды Goose Goose и журнала о городской жизни ХХ века «Петрополь» восстановили интерьер с артефактами дореволюционных времен, тяжелыми бархатными шторами с кистями и бахромой.

В меню представят «Три века коктейль­ной культуры», а на закуску вынесут бутерброд с салом, пирожки с бычьими хвостами, расстегай с рыбой.

Большая Конюшенная ул., 27