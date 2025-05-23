18+
  • Что где есть
  • Открытия
Открытия

Поделиться:

SimpleWine открыл летний поп-ап бар в «Севкабель Порту»: вино и паста в сырной голове — прямо на берегу Финского залива!

SimpleWine встречает летний сезон (четвертый по счету!) поп-ап баром на берегу Финского залива. Эногастрономическое пространство на деревянной набережной «Севкабель Порта» обещает быть шумным, винным и сырным.

Фото предоставлено пресс-службой SimpleWine

В любой день с 15:00 можно устроить поздний обед с бокалом просекко, плавно перетекающий в ужин с дегустацией рислингов, шардоне и пино нуаров — и вообще всего, что успеется до 23:00. А по пятницам и субботам, когда за пульт встают лучшие диджеи, танцевать в свете белых ночей можно до трех часов ночи!

Фото предоставлено пресс-службой SimpleWine

Винная карта этого лета — не только классика и авангард со всего мира, но и выверенная коллекция «Большое Русское Вино». Наши ставки в этой секции — грациозное тихое Шардоне и одно из лучших российских игристых (заканчивается буквально вмиг!) от Mantra Estate, пронзительные Рислинги и статные Пино Нуары от «Сикоры», терпкие оранжи Олега Репина и Loco Cimbali, невесомый Ballet Blanc от Галицкий и Галицкий и элегантное красное от «Шумринки». 

Все мы понимаем ветреный нрав Финского залива — потому кроме вина на баре есть коктейли на джине Hopper’s, настойки и другое крепкое! Замерзнуть с таким арсеналом не грозит!

Кормит в этом сезоне проект «Паста в голове». Ожидается много сыра: швейцарский раклет будут плавить прямо вам в тарелку, а пасту готовить в 40-килограммовой головке итальянского Пармиджано Реджано. Бонусом— тапас, пинчос, антипасти и хамон (последний будут нарезать прямо с ноги!).

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: