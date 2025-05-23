SimpleWine открыл летний поп-ап бар в «Севкабель Порту»: вино и паста в сырной голове — прямо на берегу Финского залива!

Все мы понимаем ветреный нрав Финского залива — потому кроме вина на баре есть коктейли на джине Hopper’s, настойки и другое крепкое! Замерзнуть с таким арсеналом не грозит!

Кормит в этом сезоне проект «Паста в голове». Ожидается много сыра: швейцарский раклет будут плавить прямо вам в тарелку, а пасту готовить в 40-килограммовой головке итальянского Пармиджано Реджано. Бонусом— тапас, пинчос, антипасти и хамон (последний будут нарезать прямо с ноги!).