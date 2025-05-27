18+
  • Что где есть
  • Открытия
Открытия

Поделиться:

Стуфато из осьминога, гуляш из нута и тосканское пепозо: 1000 квадратных метров Средиземноморья в новом ресторане Kira

Ресторан Jerome (неоднократный лауреат премии «Что где есть в Петербурге») уже 9 лет готовит пасту и пиццу по эталону и теперь масштабирует свои таланты! В историческом здании первой российской альбомной фабрики Самуила Бехли команда развернула свой новый средиземноморский проект Kira — на 1000 (!) квадратных метров. Вангуем, летом пространство превратится в хот-спот — будут барбекю-вечеринки и музыкальные концерты на большой террасе.

Фото предоставлено пресс-службой ресторана KIRA
Фото предоставлено пресс-службой ресторана KIRA
Фото предоставлено пресс-службой ресторана KIRA

10 соток в самом конце Кирочной улицы вместили в себя колоссальный ресторанный all-inclusive: четыре зала, 170 посадочных мест, огромная открытая кухня с грилем, детская комната и даже сигарная. Причем половину ресторана можно «откусить» для своего мероприятия: прошедшая тест оркестром шумоизоляция, собственный вход, игровая зона с приставкой и мини-библиотека со старинным деревянным буфетом.

Дизайн пространства в историческом здании первой российской альбомной фабрики Самуила Бехли доверили Ксении Смирновой — автору самых стильных элегантно-эклектичных ресторанных интерьеров Петербурга: Tondo, Jam Cafe, Salone pasta & bar. Наследующий индустриальной архитектуре фабрики интерьер максимально далек от таверн и тратторий, но детали задают нужный тон: фарфор с морскими мотивами, скатерти и салфетки от мастеров «Крестецкой строчки» и даже рыбацкая лодка на потолке в качестве светильника. Есть и декор «нового поколения» — кашпо, расписанные вручную студентами Академии Штиглица.

Греческая паста с пряной говядиной, сувлаки из курицы, критораки с креветками
Фото предоставлено пресс-службой ресторана KIRA

Греческая паста с пряной говядиной, сувлаки из курицы, критораки с креветками

Соте из мидий в греческом стиле
Фото предоставлено пресс-службой ресторана KIRA

Соте из мидий в греческом стиле

Гуляш из нута с кальмаром
Фото предоставлено пресс-службой ресторана KIRA

Гуляш из нута с кальмаром

Меню — средиземноморский хор, которым дирижирует бренд-шеф Jerome Павел Циклинский. Ему, в свою очередь, итальянец Паскуале Паламаро помог с пиццей, пастой (в том числе с равиоли с белой рыбой и соррентийскими ньокки), а еще с аранчини с болоньезе, римским тартаром и пепозо — рагу из говядины в красном вине. Шефская «ячейка общества» Аггелос и Ольга Бакопулос с Миконоса отвечают за греческую часть — от них добавились салат из цукини с халуми, греческая уха какавья, долмадес в виноградных листьях и овощное рагу стуфато из осьминога. Греция и Италия соседствуют в меню довольно независимо, но есть блюда, где происходит культурный обмен: например, куриная печень по-гречески с алеппским перцем делит тарелку с ризотто, а в разделе пасты есть греческая критораки с креветками.

Скоро география кухни охватит и восточный берег Средиземного моря. В роли проводника — шеф из Марокко Джавад Рахали, который привезет ближневосточные вкусы: тажин из баранины с черносливом и миндалем и говяжью печень с марокканскими специями.

Равиоли из белой рыбы
Фото предоставлено пресс-службой ресторана KIRA

Равиоли из белой рыбы

Салат с цукини и жареным халуми
Фото предоставлено пресс-службой ресторана KIRA

Салат с цукини и жареным халуми

Аранчини алла болоньезе
Фото предоставлено пресс-службой ресторана KIRA

Аранчини алла болоньезе

Винную карту, где европейские хедлайнеры соседствуют с греческой рециной или винами из Ливана и Сирии, составила шеф-сомелье Jerome Екатерина Яценко. Коктейли от шеф-бармена Павла Боченкова (ex CoCoCo) — круиз по Средиземному морю с остановками во всех прибрежных странах: Израиль — это херес на кунжуте, вермут на лемонграссе и сельдерей, Кипр — подсолнечник, кофейный ликер и специи, а Турция — сладкий перец, квас из репы и сырная пена.

В середине июня Kira станет еще больше: в и без того полный пакет добавятся конгениально грандиозная летняя терраса (плюс 80 мест!), сигарная комната и гастрономическая лавка с шаркутерией, сырами и хлебом, испеченным здесь же. Вместе с верандой также запустят барбекю-вечеринки с гигантской паэльей от испанского шефа и заметно недостающие в районе Смольного завтраки — обещают классические утренние композиции в южном исполнении.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: