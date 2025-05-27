Стуфато из осьминога, гуляш из нута и тосканское пепозо: 1000 квадратных метров Средиземноморья в новом ресторане Kira

10 соток в самом конце Кирочной улицы вместили в себя колоссальный ресторанный all-inclusive: четыре зала, 170 посадочных мест, огромная открытая кухня с грилем, детская комната и даже сигарная. Причем половину ресторана можно «откусить» для своего мероприятия: прошедшая тест оркестром шумоизоляция, собственный вход, игровая зона с приставкой и мини-библиотека со старинным деревянным буфетом.

Дизайн пространства в историческом здании первой российской альбомной фабрики Самуила Бехли доверили Ксении Смирновой — автору самых стильных элегантно-эклектичных ресторанных интерьеров Петербурга: Tondo, Jam Cafe, Salone pasta & bar. Наследующий индустриальной архитектуре фабрики интерьер максимально далек от таверн и тратторий, но детали задают нужный тон: фарфор с морскими мотивами, скатерти и салфетки от мастеров «Крестецкой строчки» и даже рыбацкая лодка на потолке в качестве светильника. Есть и декор «нового поколения» — кашпо, расписанные вручную студентами Академии Штиглица.