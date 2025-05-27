Стуфато из осьминога, гуляш из нута и тосканское пепозо: 1000 квадратных метров Средиземноморья в новом ресторане Kira

Ресторан Jerome (неоднократный лауреат премии «Что где есть в Петербурге») уже 9 лет готовит пасту и пиццу по эталону и теперь масштабирует свои таланты! В историческом здании первой российской альбомной фабрики Самуила Бехли команда развернула свой новый средиземноморский проект Kira — на 1000 (!) квадратных метров. Вангуем, летом пространство превратится в хот-спот — будут барбекю-вечеринки и музыкальные концерты на большой террасе.
10 соток в самом конце Кирочной улицы вместили в себя колоссальный ресторанный all-inclusive: четыре зала, 170 посадочных мест, огромная открытая кухня с грилем, детская комната и даже сигарная. Причем половину ресторана можно «откусить» для своего мероприятия: прошедшая тест оркестром шумоизоляция, собственный вход, игровая зона с приставкой и мини-библиотека со старинным деревянным буфетом.
Дизайн пространства в историческом здании первой российской альбомной фабрики Самуила Бехли доверили Ксении Смирновой — автору самых стильных элегантно-эклектичных ресторанных интерьеров Петербурга: Tondo, Jam Cafe, Salone pasta & bar. Наследующий индустриальной архитектуре фабрики интерьер максимально далек от таверн и тратторий, но детали задают нужный тон: фарфор с морскими мотивами, скатерти и салфетки от мастеров «Крестецкой строчки» и даже рыбацкая лодка на потолке в качестве светильника. Есть и декор «нового поколения» — кашпо, расписанные вручную студентами Академии Штиглица.
Меню — средиземноморский хор, которым дирижирует бренд-шеф Jerome Павел Циклинский. Ему, в свою очередь, итальянец Паскуале Паламаро помог с пиццей, пастой (в том числе с равиоли с белой рыбой и соррентийскими ньокки), а еще с аранчини с болоньезе, римским тартаром и пепозо — рагу из говядины в красном вине. Шефская «ячейка общества» Аггелос и Ольга Бакопулос с Миконоса отвечают за греческую часть — от них добавились салат из цукини с халуми, греческая уха какавья, долмадес в виноградных листьях и овощное рагу стуфато из осьминога. Греция и Италия соседствуют в меню довольно независимо, но есть блюда, где происходит культурный обмен: например, куриная печень по-гречески с алеппским перцем делит тарелку с ризотто, а в разделе пасты есть греческая критораки с креветками.
Скоро география кухни охватит и восточный берег Средиземного моря. В роли проводника — шеф из Марокко Джавад Рахали, который привезет ближневосточные вкусы: тажин из баранины с черносливом и миндалем и говяжью печень с марокканскими специями.
Винную карту, где европейские хедлайнеры соседствуют с греческой рециной или винами из Ливана и Сирии, составила шеф-сомелье Jerome Екатерина Яценко. Коктейли от шеф-бармена Павла Боченкова (ex CoCoCo) — круиз по Средиземному морю с остановками во всех прибрежных странах: Израиль — это херес на кунжуте, вермут на лемонграссе и сельдерей, Кипр — подсолнечник, кофейный ликер и специи, а Турция — сладкий перец, квас из репы и сырная пена.
В середине июня Kira станет еще больше: в и без того полный пакет добавятся конгениально грандиозная летняя терраса (плюс 80 мест!), сигарная комната и гастрономическая лавка с шаркутерией, сырами и хлебом, испеченным здесь же. Вместе с верандой также запустят барбекю-вечеринки с гигантской паэльей от испанского шефа и заметно недостающие в районе Смольного завтраки — обещают классические утренние композиции в южном исполнении.
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