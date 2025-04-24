Собственный вермут, лепешки кока и парфюм для еды в новом каталанском бистро Ruc’s Heaven

Дизайнер интерьера Майя Губайдуллина ловко замиксовала европейское ретро-бистро с вайбом протестных улиц Барселоны. Свободолюбивые граффити, мозаика из смальты как оммаж Гауди и куча задающих темп мелких деталей: будь то откровенные фигурки каганер или обложка меню из кожи быка. И, разумеется, куда ни глянь — всюду след копыта или морковка.

Главная барная скрепа здесь — самодельные вермуты. Помимо классических белого (с эстрагоном, ванилью и бузиной) и красного (с можжевельником, шалфеем и бадьяном) готовят и испанский специалитет — сидровый вермут (с грейпфрутом, кориандром и вербеной). Постигать ботаническую палитру напитка можно как в чистом виде, так и с содовой, проливающейся из красивых винтажных сифонов. Обязательно будут и лимитированные дропы, приуроченные к особым датам, сезонным ингредиентам и коллаборациям — ждём морковный и надеемся на пивной!