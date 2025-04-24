Собственный вермут, лепешки кока и парфюм для еды в новом каталанском бистро Ruc’s Heaven

Пятый проект команды #PerfectBarsTeam в историческом районе Пески посвящен Каталонии, её барно-гастрономическим традициям, духу свободы и, конечно же, главному парнокопытному символу. Основатели Владимир Николаев и Иван Ляшук задумали «Ослиный рай» как место, где каждый может наконец «схватить морковку», «расслабить копыта» и собрать друзей за кувшином сангрии или бутылочкой пачарана.
Дизайнер интерьера Майя Губайдуллина ловко замиксовала европейское ретро-бистро с вайбом протестных улиц Барселоны. Свободолюбивые граффити, мозаика из смальты как оммаж Гауди и куча задающих темп мелких деталей: будь то откровенные фигурки каганер или обложка меню из кожи быка. И, разумеется, куда ни глянь — всюду след копыта или морковка.
Главная барная скрепа здесь — самодельные вермуты. Помимо классических белого (с эстрагоном, ванилью и бузиной) и красного (с можжевельником, шалфеем и бадьяном) готовят и испанский специалитет — сидровый вермут (с грейпфрутом, кориандром и вербеной). Постигать ботаническую палитру напитка можно как в чистом виде, так и с содовой, проливающейся из красивых винтажных сифонов. Обязательно будут и лимитированные дропы, приуроченные к особым датам, сезонным ингредиентам и коллаборациям — ждём морковный и надеемся на пивной!
В качестве аперитива или дижестива берём пачаран — анисовый ликер на дикой сливе, или одну из ратафий: черничную с фенхелем и черным кардамоном или сливочную с лимончелло, карамелью и яичными желтками. Еще одна путеводная звезда бара – сангрия, которую команда всерьез намерена сделать great again и вывести в топ летних напитков Петербурга (прощай, апероль!). На кране всегда есть два вида сангрии, которую можно заполучить как добротной пинтой, так и целым кувшином аутентичной формы «с защипом». Вариации будут меняться к сезону: например, сейчас белую делают на рислинге с ананасом, джином и зелёным чаем, а красную — на каберне с ягодами, бренди, портвейном и лаймом.
Вслед за баром «Полторы комнаты» сюда перенесли «идеальную подачу» коктейлей, принципиально не признающих границ между гастрокультурой хаубрау-снобов и лоубрау-фанов. Вино мешают с колой (получая один из популярнейших в Испании коктейлей калимочо), джин для сауэра настаивают на морковной ботве, а ледяной сухой мартини сервируют с горячей картошкой фри, создавая настоящий мультисенсорный экспириенс.
Шеф Александр Плеханов выстроил кухню вокруг гриля. На нем жарят метровые колбаски бутифарра и пекут традиционные лепешки кока — собрат римской пиццы с топпингами от чоризо с артишоком или маринованных в апельсине овощей с сыром тупи до шпината, бекона и хересного изюма. Тупи варят сами из цельного молока с добавлением рассола из-под оливок. Ему же отдана главная роль в «томатной бомбе» — бланшированном томате с начинкой из тупи и пикады (паста а-ля пхали из петрушки и фундука). Не обошлось и без испанского стритфуда: картофель в трех формах хруста patatas bravas – идеальная закуска для шеринга.
Обязательный аттракцион — парфюм для еды! Пары пшиков волшебного эликсира из хереса и сока абхазских лимонов достаточно, чтобы ваши кока с эскальвадой запели «Viva Cataluña!».
Десертную шоу-программу на себя берет гибрид каталанского родственника крем-брюле crema catalana и испанского флана, который при вас же обдают огнем и дополняют сорбетом из красного апельсина.
Команда во всем следует емко сформулированной Иваном Ляшуком философии «делаем высокий стиль для простых ребят». Отсюда неудивительно, что все блюда и напитки разобрали на молекулы, чтобы подчинить себе приготовление каждого ингредиента. Сами создают экстракт полыни и других ботаникалов (для чего даже раздобыли перколяционную колонну), карамелизуют херес для красного вермута и обрабатывают терновые ягоды для пачарана, ставшего главной гордостью бар-менеджера. Уже предвкушаем, как ребята переиначат другие испано-каталанские ритуалы и праздники — на 9-й Советской, 9, обещают настоящий бонвиванский движ!
Текст: Юлия Нестеренко
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