Мастхэв месяца: хумус с корюшкой и настойка с кокосовой сгущенкой в кафе Dizengof/99

Обожаемое москвичами (уже 10 лет!) израильское кафе Dizengof/99 добралось и до наших широт. И теперь в семействе трушных городских кафе квартала писателей — привет «Смене», Aster и Zoe — на одного резидента больше. Для Dizengof/99 в Басковом переулке, 31, был придуман суперспешл (и это великолепие!) — хумус с корюшкой и риет из миноги.
В основное меню авторы проекта Галя Николаева и Женя Цюпко привезли все свои хиты: фирменный тунец с питой, без преувеличений огромный шницель, а еще чинтаку — натуральный горячий шоколад по рецептам древних майя, с лабне и пеной из печенья. Кафе уже полюбилось и творческой интеллигенции: режиссер и создательница самого смешного и петербургского блога Настя Паутова аплодирует здешней томленой говяжьей щеке с булгуром и пармезаном.
Место получилось живым и по-хорошему шумным. Настоящий крестраж современного тель-авивского бистро. Тут с радостью принимают и животных, собак угощают специальными лакомствами (сделаны совместно с брендом Best for Friend) или кусочками овощей — на выбор хозяина. Для детей предусмотрен отдельный игровой уголок с мини-кухней.
Над дизайном нового кафе в Басковом переулке трудились архитекторы из KIDZ, известные по проектам PIMS и Eggsellent. Интерьер стремится создать пространство, объединяющее улицу и сам Dizengof. Из акцентов — лазурная плитка на полу, диско-шары и винтажные постеры.
Хумус правил бал. Рецепт заглавного блюда привезли из Израиля, а обыгрывают его то фалафелем, яйцом и арисой, то куриными стрипсами, то баклажанами или же карамелизированными томатами с криспи питой. Ко Всемирному дню хумуса в мае ребята даже устраивают целый фестиваль и готовят более 10 различных видов.
Что пробовать еще? Иерусалимский микс из обжаренных куриных желудков, печени и сердец на пите с зернами граната, «халаброд шниц», который состоит из халы, шницеля, квашеной капусты и соуса схуг айоли или «мак & шниц паста» — название говорит само за себя. Сочетать все это следует с ближневосточным вином или коктейлем на основе фильтра с перцами андалиман и тимут, сиамскиим кардамоном, хересом и муссом из халы.
Но главный аттракцион тут в утреннем меню. Во-первых, самое гениальное — хумшука: да, хумус и шакшука теперь официально вместе! А во-вторых, ежедневно с 10 и all day long тут дают громадный завтрак для двоих. Сначала выбираем яйца — омлет, глазунью, болтунью или вареные. И далее эту скатерть-самобранку не остановить: лабне с печеными овощами, форшмак, яичный салат (к ним — хала, фокачча, пита), пастрами из индейки и из говядины, маринованный лосось, израильский овощной салат с фалафелем. А еще фрукты, овсянка с финиками, шоколадный чизкейк, апельсиновый тарт и блинчики катаеф. Сюда же, для блеска глаз, включили коктейли — мимозу или цитрусовый спритц.
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