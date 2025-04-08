Мастхэв месяца: хумус с корюшкой и настойка с кокосовой сгущенкой в кафе Dizengof/99

Место получилось живым и по-хорошему шумным. Настоящий крестраж современного тель-авивского бистро. Тут с радостью принимают и животных, собак угощают специальными лакомствами (сделаны совместно с брендом Best for Friend) или кусочками овощей — на выбор хозяина. Для детей предусмотрен отдельный игровой уголок с мини-кухней.

Над дизайном нового кафе в Басковом переулке трудились архитекторы из KIDZ, известные по проектам PIMS и Eggsellent. Интерьер стремится создать пространство, объединяющее улицу и сам Dizengof. Из акцентов — лазурная плитка на полу, диско-шары и винтажные постеры.