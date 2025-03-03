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Открытия

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Главные ресторанные открытия зимы

Раки, мясо, деликатесы и рояль в качестве барной стойки в особняке: рассказываем про самые заметные зимние ресторанные открытия в Петербурге. 

Фото предоставлено пресс-службой бара «Игла»

«Игла»

Listening-бар на 25 мест от Бориса Трахмана (Urban Racers), Анри Бера и Стивена Шарма (Nothing Fancy, Solids, Casper). Здесь собрано первоклассное HI-FI оборудование: мониторы JBL 1978 года, усилители McIntosh и роторный микшер, собранный вручную в Швейцарии.

За коктейли отвечает Егор Барилко (Casper, Solids). Напитки не осветляются и в них не используют кислоты, а вместо этого команда предпочитает свежие цитрусы и гастрономичные ингредиенты: шафран, оливковое масло, томаты пассата, свежевыжатый сок граната. Есть категория Sonic Style — легкие миксы на основе различных спиртов с содовой сильной газации и сиропом из коры хинного дерева. Часть подают в винтажном японском стекле, остальная посуда — марки Aderia (Япония).

ул. Гороховая, 47Б

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Reborn

Reborn 

Ресторанный реконцепт от команды Duoband. Это проект про мясо во всевозможных изводах от одного из шеф-поваров банды Андрея Ковалёва («Тартарбар»). В меню: фуа-гра с абрикосом и амаретто, тартар из говядины на крокете, копченое ребро внушительных масштабов, биф бургиньон, томленый 12 часов, пирог с копченой щекой, в котором теста в разы меньше, чем начинки, или севиче из вырезки, что маринуется с китайскими специями на манер хе.

пр. Добролюбова, 11

Дарья Павлюкевич

El Copitas Bar

Свои 10 лет El Copitas Bar встретил в абсолютно новом аутфите — «сгоревший и возродившийся храм» авторства DA Bureau. Меню будет обновляться 4 раза в год. Пока тестируем подборку коктейльных «легенд» за всю историю, которую составил Игорь Зернов. Например, с “Подсолнуховой Марго”, он выиграл конкурс Diageo Reserve World Class Россия 2017. Также есть раздел классики с паломой, мичеладой и фирменным Aztec Negroni и три безалкогольных коктейля. Что есть сейчас? Традиционные начос и тако, севиче и тартар в немного обновленной версии (снег из пармезана, чипсы из батата). 

Колокольная ул., 2

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Mia Strada

Mia Strada

Вайбовый южный дворик Mia Strada в отеле Akyan. К классной подборке вин от Романа Сергеева (венгерский фурминт! совиньон из Китая!) — кухня от шеф-повара Андрея Антипина (работа в Merula, Atelier, «Лендок»), который умеет в нескучные комбинации. Цукини сочетает с анчоусами и халвичным муссом, крудо из дорадо — с виноградом и щавелем, а ньокки —  с шалфеем и брокколи. Уйти без фирменного сорбета с лимончелло — преступление! 

Восстания, 19

Дарья Павлюкевич

Paloma Cantina

Абсолютно новая мексиканская кантина в новой локации от Follow The Rabbits. Все пространство условно поделено на три части: бистро с посадкой у больших окон, барная зона со стойкой и ресторанная (здесь находится такерия с вертелом, где зреют ананас и свинина для ваших тако аль пастор!). Стены украшены муралами  — копиями настенных рисунков  Оахаки, потолки —  Papel Picado, то есть вырезанными из бумаги флажками. 

Гороховая, 4

Эрика Шакирова

ABC Coffee Roasters

В отличие от столичных ABC здесь работают официанты, готовые принять заказ у стола. Завтраки готовят до 18:00 — сырники без глютена, оладьи из цукини, горячий круассан с пастрами из индейки и сыром грюйер. В основном меню: шницель по-милански, рагу из щечек с полентой, аранчини с трюфелем. 

Хлеб и булки поставил пекарь Антон Исенин, с которым зацвел Aster. За кофе отвечает Арсений Кузнецов — чемпион мира по обжарке, который на старте также подготавливал зеленые зерна для Aster. 

Большой Проспект В.О., 18

Дарья Павлюкевич

«Раковая»

На месте закрывшегося файндайнинга Eclipse в Репино открылся филиал московской сети «Раковая» (еще есть в Петербурге на Петроградской стороне).

Теперь на отделанной золотом кухне готовят раков (22 варианта: по-луизиански, в квасе, пиве, в азиатском стиле или в чесноке), пузо вяленой корюшки, чебуреки с крабом и хрустящих карасей.

Приморское шоссе 424

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Salone pasta&bar

Salumeria by Salone

Новый зал Salone pasta&bar, для которого команда выкупила отдельную квартиру.Здесь лавка с акцентом на мясных деликатесах (прошутто, коппе, брезаоле, мортаделле, шпеке и различных видах салями), где, в том числе, можно приобрести сыры, оливки или вино. Готовят панини, пиццу на тончайшем тесте crocante и итальянские коктейли от Игоря Лобурцева. Основное меню — то же, что в ресторане Salone. 

наб. реки Фонтанки, 30

Фото предоставлено пресс-службой Ôpetit

BelÉtage и Lôuna

Ребята из Ôpetit заняли еще два этажа особняка Слепцова. На втором — буфет без театра BelÉtage, где разливают простые вина, внятные коктейли и «ненастойки» собственного производства — все прямо из рояля, служащего барной стойкой. А на третьем этаже — кафе с завтраками кафе Lôuna. Тут лепнина на потолке, мебель из разных эпох, камин и пианино, а в меню — гречневая каша с грибами, оладьи с кремом «Пломбир» и абрикосовым джемом, тост а-ля шарлотка.

Большая Конюшенная, 9

Дарья Павлюкевич

Umami [Shinkansen]

Аттракцион нашей души — суши-конвейер (буквально!), по которому едут цветные тарелки с гунканами и нигири. В аквариумах — крабы и устрицы: Маака из Китая, Ониджима из Японии, Касабланка из Марокко, Моана из Новой Зеландии и Любмьер — Дальний Восток, но из французского малька. 

В меню всего три вида лапши: рамен со скумбрией, удон с креветкой в беконе или курицей. В остальном —  рыба и морепродукты. К примеру, татаки из блюфина с манго сальсой,  опаленные сашими из дорадо, креветки или желтоперого тунца, нигири со ставридой, окунем или гребешком. 

Социалистическая, 21

Предоставлено пресс-службой заведения

Osoba gastronomic panorama

Вид на Казанский собор, кухня Никиты Сечина (UVA, «Май», «Центральный»), 500 килограмм хрусталя и спикизи-бар в сейфе (помещение бывшего денежного хранилища откроется этой весной). Пробуем голубцы с крабом и соусом биск, аранчини в стиле «Ленинградский рассольник» с томлеными телячьими хвостами и роскошный медовик на башкирском мёде с малиной.

Невский пр., 26

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