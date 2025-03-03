Главные ресторанные открытия зимы

«Игла»

Listening-бар на 25 мест от Бориса Трахмана (Urban Racers), Анри Бера и Стивена Шарма (Nothing Fancy, Solids, Casper). Здесь собрано первоклассное HI-FI оборудование: мониторы JBL 1978 года, усилители McIntosh и роторный микшер, собранный вручную в Швейцарии.

За коктейли отвечает Егор Барилко (Casper, Solids). Напитки не осветляются и в них не используют кислоты, а вместо этого команда предпочитает свежие цитрусы и гастрономичные ингредиенты: шафран, оливковое масло, томаты пассата, свежевыжатый сок граната. Есть категория Sonic Style — легкие миксы на основе различных спиртов с содовой сильной газации и сиропом из коры хинного дерева. Часть подают в винтажном японском стекле, остальная посуда — марки Aderia (Япония).

ул. Гороховая, 47Б