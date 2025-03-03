Главные ресторанные открытия зимы

Раки, мясо, деликатесы и рояль в качестве барной стойки в особняке: рассказываем про самые заметные зимние ресторанные открытия в Петербурге.
«Игла»
Listening-бар на 25 мест от Бориса Трахмана (Urban Racers), Анри Бера и Стивена Шарма (Nothing Fancy, Solids, Casper). Здесь собрано первоклассное HI-FI оборудование: мониторы JBL 1978 года, усилители McIntosh и роторный микшер, собранный вручную в Швейцарии.
За коктейли отвечает Егор Барилко (Casper, Solids). Напитки не осветляются и в них не используют кислоты, а вместо этого команда предпочитает свежие цитрусы и гастрономичные ингредиенты: шафран, оливковое масло, томаты пассата, свежевыжатый сок граната. Есть категория Sonic Style — легкие миксы на основе различных спиртов с содовой сильной газации и сиропом из коры хинного дерева. Часть подают в винтажном японском стекле, остальная посуда — марки Aderia (Япония).
ул. Гороховая, 47Б
Reborn
Ресторанный реконцепт от команды Duoband. Это проект про мясо во всевозможных изводах от одного из шеф-поваров банды Андрея Ковалёва («Тартарбар»). В меню: фуа-гра с абрикосом и амаретто, тартар из говядины на крокете, копченое ребро внушительных масштабов, биф бургиньон, томленый 12 часов, пирог с копченой щекой, в котором теста в разы меньше, чем начинки, или севиче из вырезки, что маринуется с китайскими специями на манер хе.
пр. Добролюбова, 11
El Copitas Bar
Свои 10 лет El Copitas Bar встретил в абсолютно новом аутфите — «сгоревший и возродившийся храм» авторства DA Bureau. Меню будет обновляться 4 раза в год. Пока тестируем подборку коктейльных «легенд» за всю историю, которую составил Игорь Зернов. Например, с “Подсолнуховой Марго”, он выиграл конкурс Diageo Reserve World Class Россия 2017. Также есть раздел классики с паломой, мичеладой и фирменным Aztec Negroni и три безалкогольных коктейля. Что есть сейчас? Традиционные начос и тако, севиче и тартар в немного обновленной версии (снег из пармезана, чипсы из батата).
Колокольная ул., 2
Mia Strada
Вайбовый южный дворик Mia Strada в отеле Akyan. К классной подборке вин от Романа Сергеева (венгерский фурминт! совиньон из Китая!) — кухня от шеф-повара Андрея Антипина (работа в Merula, Atelier, «Лендок»), который умеет в нескучные комбинации. Цукини сочетает с анчоусами и халвичным муссом, крудо из дорадо — с виноградом и щавелем, а ньокки — с шалфеем и брокколи. Уйти без фирменного сорбета с лимончелло — преступление!
Восстания, 19
Paloma Cantina
Абсолютно новая мексиканская кантина в новой локации от Follow The Rabbits. Все пространство условно поделено на три части: бистро с посадкой у больших окон, барная зона со стойкой и ресторанная (здесь находится такерия с вертелом, где зреют ананас и свинина для ваших тако аль пастор!). Стены украшены муралами — копиями настенных рисунков Оахаки, потолки — Papel Picado, то есть вырезанными из бумаги флажками.
Гороховая, 4
ABC Coffee Roasters
В отличие от столичных ABC здесь работают официанты, готовые принять заказ у стола. Завтраки готовят до 18:00 — сырники без глютена, оладьи из цукини, горячий круассан с пастрами из индейки и сыром грюйер. В основном меню: шницель по-милански, рагу из щечек с полентой, аранчини с трюфелем.
Хлеб и булки поставил пекарь Антон Исенин, с которым зацвел Aster. За кофе отвечает Арсений Кузнецов — чемпион мира по обжарке, который на старте также подготавливал зеленые зерна для Aster.
Большой Проспект В.О., 18
«Раковая»
На месте закрывшегося файндайнинга Eclipse в Репино открылся филиал московской сети «Раковая» (еще есть в Петербурге на Петроградской стороне).
Теперь на отделанной золотом кухне готовят раков (22 варианта: по-луизиански, в квасе, пиве, в азиатском стиле или в чесноке), пузо вяленой корюшки, чебуреки с крабом и хрустящих карасей.
Приморское шоссе 424
Salumeria by Salone
Новый зал Salone pasta&bar, для которого команда выкупила отдельную квартиру.Здесь лавка с акцентом на мясных деликатесах (прошутто, коппе, брезаоле, мортаделле, шпеке и различных видах салями), где, в том числе, можно приобрести сыры, оливки или вино. Готовят панини, пиццу на тончайшем тесте crocante и итальянские коктейли от Игоря Лобурцева. Основное меню — то же, что в ресторане Salone.
наб. реки Фонтанки, 30
BelÉtage и Lôuna
Ребята из Ôpetit заняли еще два этажа особняка Слепцова. На втором — буфет без театра BelÉtage, где разливают простые вина, внятные коктейли и «ненастойки» собственного производства — все прямо из рояля, служащего барной стойкой. А на третьем этаже — кафе с завтраками кафе Lôuna. Тут лепнина на потолке, мебель из разных эпох, камин и пианино, а в меню — гречневая каша с грибами, оладьи с кремом «Пломбир» и абрикосовым джемом, тост а-ля шарлотка.
Большая Конюшенная, 9
Umami [Shinkansen]
Аттракцион нашей души — суши-конвейер (буквально!), по которому едут цветные тарелки с гунканами и нигири. В аквариумах — крабы и устрицы: Маака из Китая, Ониджима из Японии, Касабланка из Марокко, Моана из Новой Зеландии и Любмьер — Дальний Восток, но из французского малька.
В меню всего три вида лапши: рамен со скумбрией, удон с креветкой в беконе или курицей. В остальном — рыба и морепродукты. К примеру, татаки из блюфина с манго сальсой, опаленные сашими из дорадо, креветки или желтоперого тунца, нигири со ставридой, окунем или гребешком.
Социалистическая, 21
Osoba gastronomic panorama
Вид на Казанский собор, кухня Никиты Сечина (UVA, «Май», «Центральный»), 500 килограмм хрусталя и спикизи-бар в сейфе (помещение бывшего денежного хранилища откроется этой весной). Пробуем голубцы с крабом и соусом биск, аранчини в стиле «Ленинградский рассольник» с томлеными телячьими хвостами и роскошный медовик на башкирском мёде с малиной.
Невский пр., 26
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