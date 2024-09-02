10 главных ресторанных открытий лета: кухня Перу, утка под музеем Бродского и чайная в жанре фудфэшн

Вспоминаем лучшие гастрономические открытия ушедшего лета: туркменская кухня и новое место для завтраков на Петроградке, ливанские митболы и севиче из редкой рыбы пенджало.
«Пища династии Минь»
Коллаборация года! Самая титулованная барная команда Восточной Европы из El Copitas объединилась с музеем «Полторы комнаты» поэта Бродского, чтобы приготовить «Пищу династии Минь» — китайский бар-закусочную в Доме Мурузи. За архитектуру отвечает Александр Бродский (соавтор классного оформления музея), будут чайные церемонии, редкий азиатский алкоголь и пирожки баоцзы. Заглавная веха «Пищи династии Минь» — цех по приготовлению утки по-пекински. Сначала два дня ее купают в соляном растворе, затем еще пару — в маринаде, после птицу вывешивают для вызревания на 7 дней, а в завершении ее выпекают в купольной печи, чем-то похожей на тандыр.
Короленко, 14
Inki
Шеф-повар Валерий Горинов — из тех, за кем мы следим бдительно: экс-бренд-шеф пятизвездочного отеля Wawelberg, готовил в мишленовском Quique Dacosta, у Адриана Кетгласа в Grand Cru. Его новый проект — ресторан Inki с темпераментной перуанской кухней: севиче — из гребешка с томатным мармеладом, из пенджало с малиновым луком, рыба-попугай и мясное жаркое ломо сальтадо с картофелем и перцем рокото.
Конногвардейский бульвар, 21
Grebeshki
Новый ресторан от старых знакомых: раньше за серф-энд-терф мы ездили в старинное здание завода на Арсенальную набережную, но Grebeshki решили стать ближе к народу и приплыли в Виленский переулок. За кухню отвечает бренд-шеф Ярослав Свинцов (экс-шеф, к сожалению закрывшегося «Лобби-бара заблудшего дракона»). Если вы у него спросите, что здесь попробовать в первую очередь, он посоветует «Закуску териберского рыбака». Это идеальное в своей простоте блюдо из раздела «Сырое» — тарелка свежайших морских ежей и гребешков с красной икрой. Обратите внимание на модиолус по-рокфеллеровски. Это крупные мидии, запеченные в стиле рокфеллеровских устриц — со шпинатом и сырным кремом. Юколу из форели, то есть сушено-вяленое мясо рыбы, популярное в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, Ярослав смешивает с красной икрой и добавляет немного томатного соуса.
Виленский пер., 15
Marché
В золотой гастротреугольник Петербурга (вокруг Большой Зелениной!) въезжает Али Мамедов, а этому гастропродюсеру мы доверяем безоговорочно: в 2000-х в развлекательной империи Global Point. Камбэк соразмерен личности: двухэтажный ресторан с исполинской террасой, грилем и дровяной печью. Шеф — Андрей Шашорин (экс-«Мансарда»), в винной карте — винтажная бургундия, в меню — ливанские митболы, пти-фарси, пиде с устрицами и гужеры с икрой.
Лодейнопольская ул., 5
Чайная «Крестецкая строчка»
В «Пассаже» фабрика «Крестецкая строчка» Александры и Антона Георгиевых (лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) открыли чайную-шоурум в жанре фудфэшн. Кондитер Марина Круч (пекарни Kruch, рестораны «Полный балет», Department 57) создала коллекцию пирожных. «Ленинградский торт» собирают из песочных коржей и безе с орехами, внутри «Антоновского яблока» (со вкусом той самой бабушкиной шарлотки) мусс из ряженки и запеченная антоновка с корицей. Реплика на наш «автохтонный» десерт, клюкву в сахаре, — ванильный мусс с клюквенным центром и кедровыми орешками. Помимо чайных сборов на душице, зверобое и мяте от сайд-проекта Георгиева «Травы и пчелы» дают шампанское и водку, к которым обязательным союзником выступает бутерброд с черной икрой.
Итальянская ул., 17
Ресторан, открытый на месте «Франческо». Над здешним меню созданием работали бренд-шеф итальянского направления Дмитрий Шайкин (экс Probka Family), Андрей Красов (экс Eva, Lucky, Сад), которые теперь являются частью команды объединения «Комитет». В числе фирменных специалитетов — ризотто с тартаром из говядины и черным трюфелем, салат с арбузом и козьим сыром, утиная грудка с бок-чой и вишневым демиглясом. Плюс этому — достойные стейки и блюда из хоспер-меню.
Суворовский, 47
Baht
Туркменская кухня на Петроградской стороне от тандема бывшего юриста Амана Оразова и его консультанта — ресторатора Эдуарда Мурадяна. В меню — самса в пейринге с вином, плов с осетром, манты. а на завтрак — менемен и яичница с бастурмой, а также гаты с персиковым вареньем от шеф-повара Олеси Дробот.
Корпусная ул., 9
Kona
Новое место для завтраков на Петроградке —бейглы, омлеты и яйца бенедикт весь день! Акцент сделан на спешлти и скандинавскую выпечку от Сони Агабабовой и Анны Цой, которые успешно руководят мясным рестораном Grill Station и Mozzarella Bar (17 лет). Берем омлет торнадо, эстетичную запеканку с добавлением эспрессо и фирменный коктейль на основе церемониальной матчи и кокосовой воды.
Большой просп. Петроградской стороны, 13/4
Altro beef bistro
Вместо Hitch на Медиков команда italy&co. решила сделать мясное Altro beef bistro. Во главе кухни стоит Сергей Гальцев — рок-звезда Juan Cantina Espanola во дворе Особняка Мясникова и Giusto Bistro на Добролюбова. Мясо выдерживает в камере сухого вызревания, готовит в хоспере. Про пиццу и пасту тоже не забыл! Есть, например, с диафрагмой, равиоли с щекой, с сальсичей, карбонара гуанчале.
Медиков, 10к1
Gotcha
Любимая спешелти-кофейня в парадной переехала! В новом месте (на Суворовском) появилась кухня и меню в пандан к фильтру и черному с раствором из трёх органических кислот. Готовят тост с камамбером и джемом из груши, закуску с арбузом, взбитой фетой и солёными лимонами, а буррату сочетают с черешневой сальсой.
Суворовский просп., 40
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