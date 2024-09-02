10 главных ресторанных открытий лета: кухня Перу, утка под музеем Бродского и чайная в жанре фудфэшн

Новый ресторан от старых знакомых: раньше за серф-энд-терф мы ездили в старинное здание завода на Арсенальную набережную, но Grebeshki решили стать ближе к народу и приплыли в Виленский переулок. За кухню отвечает бренд-шеф Ярослав Свинцов (экс-шеф, к сожалению закрывшегося «Лобби-бара заблудшего дракона»). Если вы у него спросите, что здесь попробовать в первую очередь, он посоветует «Закуску териберского рыбака». Это идеальное в своей простоте блюдо из раздела «Сырое» — тарелка свежайших морских ежей и гребешков с красной икрой. Обратите внимание на модиолус по-рокфеллеровски. Это крупные мидии, запеченные в стиле рокфеллеровских устриц — со шпинатом и сырным кремом. Юколу из форели, то есть сушено-вяленое мясо рыбы, популярное в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, Ярослав смешивает с красной икрой и добавляет немного томатного соуса.

Виленский пер., 15