Ресторан Marché на Петроградской: пиде с устрицами, цезарь с нутом и бататом и гужеры с икрой

Дополнительных «украшательств» не много, и все они в точку: фонарики, волчки-юлы под потолком между этажами, нарисованные игрушечные кони и картины, где встречаются Фредерик Бегбедер и Жан Рено.

Откуда взялось название? В группе франкоязычных стран ближнего Востока и Магриба Marché — это рынок или базар — шумный, пыльный, щедрый. Для парижан и монегасков этим словом зовется люксовый универсам вроде Printemps или Lafayette.