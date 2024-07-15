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Ресторан Marché на Петроградской: пиде с устрицами, цезарь с нутом и бататом и гужеры с икрой

В золотом треугольнике Петроградской (это сейчас между Левашовским и Большой Зелениной главный ресторанный кластер!) въехал новый резидент! В самой зеленой части, на Лодейнопольской улице, открылся ресторан Marché, объединяющий Францию и Ближний Восток. Рассказываем о том, что можно попробовать только у Али Мамедова — создателя проекта.

Предоставлено пресс-службой ресторана
Предоставлено пресс-службой ресторана

Двухэтажный флигель полностью занят рестораном. На первом — открытая кухня холодного цеха, мраморные полы и столешницы, резные подстолья, итальянские стулья, огромная барная стойка. На втором — исполинский гриль и конгениальная ему синяя дровяная печь. В залах же — восточный оазис для европейцев: кожаные диваны, столы из красного дерева, картины, а доминантой служит барельеф на всю стену в честь Экзюпери. 

Предоставлено пресс-службой ресторана
Предоставлено пресс-службой ресторана

Дополнительных «украшательств» не много, и все они в точку: фонарики, волчки-юлы под потолком между этажами, нарисованные игрушечные кони и картины, где встречаются Фредерик Бегбедер и Жан Рено.

Откуда взялось название? В группе франкоязычных стран ближнего Востока и Магриба Marché — это рынок или базар — шумный, пыльный, щедрый. Для парижан и монегасков этим словом зовется люксовый универсам вроде Printemps или Lafayette.

Мезе с лепешкой

Мезе с лепешкой

Гужеры с красной икрой

Гужеры с красной икрой

Пиде с устрицами

Пиде с устрицами

Бренд-шеф Андрей Шашорин («Мансарда») и шеф Павел Ионкин (Bilbao, Mriya resort) переосмысляют вековые традиции французской кухни, соединяя их с продуктами и специями ближнего Востока и Магриба. В основе меню — тесто и мясо. В той самой красивой печи пекут лепешки с заатаром к мезе (если настроение ЗОЖ, берите к намазкам листьям салата — оммаж лоу карб бургеру из Carl's Jr.) и пиде. Например, только в Marché можно попробовать ее с устрицами и сыром сверху. 

Редко где встретишь чеснок конфи, еще реже — киббе, фритюрные шарики из булгура в специях с фаршем внутри. 

Дарья Павлюкевич
Дарья Павлюкевич
Дарья Павлюкевич

В обязательную гастрономическую программу входят: 

  • пти-фарси — французская закуска из фаршированных цукини (фингер фуд!);
  • весомая порция бараньей лопатки на кускусе по домашнему рецепту Али — мясо тушится в цейлонской корице с кориандром; 
  • мраморное говяжье ребро с пряной вяленой сливой; 
  • фуа-гра (делают сами!) с конфитюром из кураги и соленых лимонов;
  • гужеры из заварного сырного теста с риетом из форели или паштетом из птицы с финиками; 
  • восточная версия салата цезарь — с запеченным бататом вместо томатов и хрустящим нутом вместо сухарей.

В винной карте собраны бутылки под любое настроение и статус, в том числе коллекционные и именные, например, с виноградников Анджелины Джоли. Для коктейлей же используют собственные инфьюзы — крепкий алкоголь настаивают на фиге, финиках, кураге или черносливе. Идеально для летней террасы! 

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