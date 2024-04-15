Во флагманском кафе «Британские пекарни» после реновации появилось современное искусство

В «Британских пекарнях» на Большом проспекте Петроградской стороны расширение! Помимо расширенного основного меню здесь добавился новый зал. В планах команды — активное участие в городских проектах, как культурных, так и благотворительных. Первым из них стало партнерство с художественной галереей ANNA NOVA, одной из ведущих культурных институций Петербурга в области современного искусства. Здесь открылась постоянная экспозиция от петербургских художниц. В обновленных интерьерах пекарни теперь можно увидеть работы Анны Андржиевской и Марьи Дмитриевой. Также скоро появится специальная линейка десертов, посвященных выставленным картинам.