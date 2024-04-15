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Во флагманском кафе «Британские пекарни» после реновации появилось современное искусство

Флагманское кафе кондитерских «Британские пекарни» открылось после глобальной реновации (заведение работает с 2002 года!).  

Архивы пресс-службы
Архивы пресс-службы

В «Британских пекарнях» на Большом проспекте Петроградской стороны расширение! Помимо расширенного основного меню здесь добавился новый зал. В планах команды — активное участие в городских проектах, как культурных, так и благотворительных. Первым из них стало партнерство с художественной галереей ANNA NOVA, одной из ведущих  культурных институций Петербурга в области современного искусства. Здесь открылась постоянная экспозиция от петербургских художниц. В обновленных интерьерах пекарни теперь можно увидеть работы Анны Андржиевской и Марьи Дмитриевой. Также скоро появится специальная линейка десертов, посвященных выставленным картинам. 

Архивы пресс-службы
Архивы пресс-службы

Всего в портфеле «Британских пекарен» 25 кафе — все они специализируются на свежеиспеченном ремесленном хлебе, выпечке и десертах. 

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