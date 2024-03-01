Итальянское бистро Ciao: пицца за 50 секунд и лимонная паста от авторов «Компании» и Gastroli

Петербург познакомился с Александром Прокофьевым и Алексеем Крыловым (их же Gastroli, Jungle c тропической оранжереей и террасой на крыше, грузинский Nino в классическом петербургском дворе-колодце) в расцвет гастрономической революции — 10 дет назад, когда Петроградскую сторону догнал тренд на гастробары. Тогда появился их первый проект «Компания» — двухуровневое заведение в индустриальном стиле с едой разной степени хитрости и винами за вменяемые деньги. Новое десятилетие команда решила встретить грандиозными изменения, превратив кафе в итальянское бистро, где все — про преемственность.

Хоть большинство стульев (роскошный винтаж со всех уголков Европы!) и столов остались от «Компании», а по двум лестницам, соединяющим этажи, организован круговорот гостей и блюд, настроение полностью поменялось. Интерьер придумывали самостоятельно и на ходу. В отделке использовали три вида мрамора, на стенах и зеркале — ироничная роспись от локальных художников, ретро-светильники из Швеции, а в качестве фона для фото можно смело использовать дровяную кладку при входе.