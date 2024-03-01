Итальянское бистро Ciao: пицца за 50 секунд и лимонная паста от авторов «Компании» и Gastroli

Привет от старых знакомых! На Петроградской стороне близ Геслеровского сада и площади Шевченко вместо гастробара «Компания» Александр Прокофьев и Алексей Крылов открыли итальянское бистро Ciao c пиццей из дровяной печи, самолепной пастой и самым душевным лимончелло.
Петербург познакомился с Александром Прокофьевым и Алексеем Крыловым (их же Gastroli, Jungle c тропической оранжереей и террасой на крыше, грузинский Nino в классическом петербургском дворе-колодце) в расцвет гастрономической революции — 10 дет назад, когда Петроградскую сторону догнал тренд на гастробары. Тогда появился их первый проект «Компания» — двухуровневое заведение в индустриальном стиле с едой разной степени хитрости и винами за вменяемые деньги. Новое десятилетие команда решила встретить грандиозными изменения, превратив кафе в итальянское бистро, где все — про преемственность.
Хоть большинство стульев (роскошный винтаж со всех уголков Европы!) и столов остались от «Компании», а по двум лестницам, соединяющим этажи, организован круговорот гостей и блюд, настроение полностью поменялось. Интерьер придумывали самостоятельно и на ходу. В отделке использовали три вида мрамора, на стенах и зеркале — ироничная роспись от локальных художников, ретро-светильники из Швеции, а в качестве фона для фото можно смело использовать дровяную кладку при входе.
Неаполитанскую пиццу выпекают по всем канонам в традиционной дровяной печи Valoriani при температуре 500 градусов за 50 секунд, а тесто для нее выдерживается минимум 72 часа. Основа получается с характерным узором, с тонкой и очень хрустящей корочкой, а сверху выкладывают мортаделлу с фисташками, парму с трюфельным кремом, сладкие томаты со страчателлой или четыре итальянских сыра.
Ежедневно тут делают пасту ручной работы и выпекают хлеб (обязательно пробуйте томатную фокаччу!). Хитом уже стали сытнейшая папарделле с рагу из утки, томленая 8 часов, и лингвини, приправленное креветочным биском с добавлением лимона. Delizioso!
Кроме теста дают и внушительный листинг закусок и горячего. Например, карпаччо из бычка украшают 12-летним бальзамиком, зеленый салат заправляют соусом из авокадо, в ризотто кладут белые грибы и ароматный полумягкий сыр таледжио. А идеальным пейрингом к шампанскому провозглашаем жареные пирожки панцеротти с моцареллой или фритто мисто с анчоус-айоли.
Барная карта эмоциональна, без выраженной направленности и акцентов. Есть и биодинамика, и конвенциональное, и старое-доброе. Обратите внимание на коктейльное меню, где собраны миксы лемонграсса и ромашки, вермута, вишни и граната или розы и личи. А завершить трапезу рекомендуем домашней лимончелло (делают карамельную, лаймовую и сливочную).
Тут, как и прежде, компанию можно найти себе быстро. Тем более скоро по выходным снова будут устраивать вечеринке, а на импровизированном подвесном балконе — играть диджеи.
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