óckam bistro’t на Казанской: мини-чебуреки с гребешком, эчпочмак с кроликом и тульский пряник haute cuisine

Отмечаем возрождение гастрономической активности Казанской улицы! Команда бывшего бренда базовой мужской одежды óckam из Екатеринбурга открыла одноименное бистро, для чего позвала на помощь профи! Готовят по мотивам кухонь разных регионов России: например, эчпочмак с кроликом и голубцы из савойской капусты.
óckam bistro’t заняло полуподвальное помещение в 22-м доме по Казанской улице, где раньше был цветочный магазин. Чтобы сделать бистро для людей — комфортнее и без визуальных неудобств, пришлось опускать пол. Тогда и нашли кусок исторической императорской плитки Villeroy & Boch, которая теперь украшает стену дальнего зала.
Камерное пространство включает открытую кухню, посадочную зону с бодрым современным артом молодых художников Виталия Барабанова и Николая Моргунова (только посмотрите на этот черный прямоугольник «Не квадрат Малевича»!) и бар с посадкой. В интерьере — деревянный массив, окисленный металл, бразильский гранит, акцентные стулья 70-х годов от Willy Rizzo для Mario Sabot.
Меню разработал шефский тандем Николая Рязанцева («Ателье Tapas & Bar») и Андрея Костарева («Азиаты»), которые решили исследовать гастрономические привычки разных регионов России и интерпретировать их по-своему. Например, сугудай из сига дополняют соусом винегрет на укропном масле с юджу и печеной свеклой, а савойский голубец с ягненком — соусом биск. Звание главных хартбрейкеров забрали мини-чебуреки с гребешком и эчпочмак с кроликом в хрустящем тесте с печеными овощами и соусом ромеско из перцев. Из десертов выбирать не придется, готовят только один: пряник с соусом англез и кремом из тыквы, как оммаж знаменитой Тульской сладости.
Карта блюд получилась компактной, но закрывающей все возможные потребности, а большая часть состоит из продуктов от российских фермерских хозяйств!
Винную карту создал Арсен Вартанов («На Вина!» и Diletant.wine), опираясь на авангард и неоклассику. Есть органика и биодинамика, акцент на небольших производителях, немного Старого Света и громкие имена Шампани, а также самые модные вина из Севастополя.
За барную карту в ответе Виталий Северинов — резидент премии «Что Где Есть в Петербурге», знакомый нам по проектам Tagliatelle caffe, Cast и «Ателье Tapas& Bar». Коктейли здесь — это размышление на тему того, какой была бы классика, будь она придумана в разных частях необъятной. Так, например, в популярном Fernandito заменили колу на лимонад «Байкал», а для более объемного и древесного вкуса добавили ложку мескаля. Или Nanai Negroni, в котором к традиционным ингредиентам добавили пало санто и кофе (что-то про шаманизм!).
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