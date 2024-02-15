óckam bistro’t на Казанской: мини-чебуреки с гребешком, эчпочмак с кроликом и тульский пряник haute cuisine

óckam bistro’t заняло полуподвальное помещение в 22-м доме по Казанской улице, где раньше был цветочный магазин. Чтобы сделать бистро для людей — комфортнее и без визуальных неудобств, пришлось опускать пол. Тогда и нашли кусок исторической императорской плитки Villeroy & Boch, которая теперь украшает стену дальнего зала.

Камерное пространство включает открытую кухню, посадочную зону с бодрым современным артом молодых художников Виталия Барабанова и Николая Моргунова (только посмотрите на этот черный прямоугольник «Не квадрат Малевича»!) и бар с посадкой. В интерьере — деревянный массив, окисленный металл, бразильский гранит, акцентные стулья 70-х годов от Willy Rizzo для Mario Sabot.