Повар с двумя звездами Michelin на Пулковском шоссе и бар на Кирочной в духе времен Сухого закона: 5 ожидаемых зимних открытий

И возрожденный клуб Department 57с футуристичным дизайном от команды DA Bureau. Наконец, нам будет что ответить на вопрос: где танцевать в Петербурге?
INKI
Этой зимой своим взглядом на перуанскую кухню с нами поделится шеф-повар Валерий Горинов, работавший у звездного шефа Адриана Кетгласа в Grand Cru и стажировавшийся в испанском ресторане Quique Dacosta (3 звезды Michelin!) и французском L'Ambroisie (3 звезды Michelin!). Не нужно рассчитывать на гастрономическую документальность — кулинарные традиции Перу всегда про смешение инкских и азиатских взглядов, подвержены интерпретациям и меняются от региона к региону. Важно — отдельный акцент Горинов сделал на морепродукты: аквариум с устрицами, ежами и гребешками, в меню — больше 10 видов севиче и крудо, филе рыбы-попугая и мясное жаркое ломо сальтадо с картофелем и перцем рокото. Явка: помещение закрывшегося «Скотного двора».
Конногвардейский бульвар, 21
Department 57
Музыка их связала: бизнесмен и совладелец ресторана Rо Антон Шалевой и самая красивая светская пара — диджей Алексей Миронов и модель Марина Никишина —возвращают нам Department 57. На этот раз клуб откроется без ресторана внутри, но останется бар, а также алкогольный сикрет-рум. Интерьер на грани дизайна и медиаарта разработала команда DA Bureau. Закусывать между подходами на танцпол будем блюдами от шефа Иннокентия Регентова — крудо из гребешка с шисо и шоколадом, аранчини с угрем и трюфельным унаги и пирогом питивье с белыми грибами. В коктейльной карте — миксы с использованием вытяжек из трюфеля и кунжута, бергамотовых эссенций и инфьюзов на кардамоне, кафрском лайме и попкорне.
Конногвардейский бульвар, 4
Apotheke Bar
Бар в стилистике времен Сухого закона, несправедливо попавший весной 2023-го под раздачу во время рейдов на улицы Думскую и Ломоносова, все это время не сидел сложа руки. На Василеостровском рынке команда Apotheke Bar открыла «Коктейль-буфет», где готовят негрони, спритцы и молочный коктейль в духе 5 Dollar milkshake Мии Уоллес из «Криминального чтива», и наконец перенесла свою «Аптеку» в новую локацию — на этот раз с приличным соседством ресторанов Birch и Duo. Телепортируясь, бар набрал в квадратных метрах, возродил дубовую барную стойку и собрал старую команду бонвиванов в белых кителях. Приходите на бокал культовой копченой Bloody Mary или рюмку настойки «Пышная» — джин на ленинградских пышках!
Кирочная ул., 12
Lamb
Общегородские любимцы Stroganoff Group запускают новый ресторан вместо Graf-in на Конногвардейском бульваре. Это ода южным регионам России, Кавказа и Средней Азии с повседневным меню, за которое отвечают Алексей Кудрин и Андрей Власов. Шефы обещают передать весь темперамент кавказских блюд, которые мы так любим: плов — нажористый, хинкали — с десятками аккуратных складок, чебуреки — с золотистым хрустящим тестом, а ягненок — в нескольких обязательных трактовках. Интерьер, как во многих прокавказских ресторанах, не перегружен излишним декором, но все-таки учитывает местный колорит: фактурный текстиль, керамика и огромное количество зелени — Петербургу на пользу!
Конногвардейский бульвар, 4
Drevå
Владелица феноменального ресторана северной кухни Nordic Надежда Третьякова открывает на Пулковских высотах еще один проект — файндайнинг Drevå — в партнерстве с Дэниелом Хогландером, заработавшим две звезды Michelin для своего Aloë в районе Лонгбро, южного пригорода Стокгольма. До официального запуска шеф-повар из Швеции держит все подробности в полнейшей тайне, но точно обещает регулярно менять сет-меню. Гастрономические взгляды Хогландера — про связь с природой, любовь к живому огню, смешение вкусов со всего мира и сочетание локальных продуктов с экзотическими. Во время фестиваля скандинавской кухни, проходившего в 10 городах России, команда намекнула на свою концепцию The Real New Nordic лишь одним блюдом — северной форелью с физалисом, кумкватом, халапеньо и соусом (вариацией рыбного вьетнамского пиос чама!).
Пулковское ш., 107
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