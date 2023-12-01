Повар с двумя звездами Michelin на Пулковском шоссе и бар на Кирочной в духе времен Сухого закона: 5 ожидаемых зимних открытий

Department 57

Музыка их связала: бизнесмен и совладелец ресторана Rо Антон Шалевой и самая красивая светская пара — диджей Алексей Миронов и модель Марина Никишина —возвращают нам Department 57. На этот раз клуб откроется без ресторана внутри, но останется бар, а также алкогольный сикрет-рум. Интерьер на грани дизайна и медиаарта разработала команда DA Bureau. Закусывать между подходами на танцпол будем блюдами от шефа Иннокентия Регентова — крудо из гребешка с шисо и шоколадом, аранчини с угрем и трюфельным унаги и пирогом питивье с белыми грибами. В коктейльной карте — миксы с использованием вытяжек из трюфеля и кунжута, бергамотовых эссенций и инфьюзов на кардамоне, кафрском лайме и попкорне.

Конногвардейский бульвар, 4