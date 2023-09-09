Tel Aviv by Saviv на Новой Голландии: к израильским хумусам и пите добавили марокканские тажины и пахлаву чизкейк

Новый Tel Aviv by Saviv открыли на месте бистро. Вместо Couture уже в октябре обещают модный азиатский проект Koi, с Гленом Баллисом в качестве партнера. Если бы foursquare дожил до наших дней, Антонио Фреза уже мог бы претендовать на звание «Мэр Адмиралтейского района», так прочно он обосновался в этой части города.

Дом 12 на Новой Голландии, пожалуй, самое козырное место для ресторана: сразу у входа и не кластером, как в "Бутылке", а обособленно. Но конкуренция на острове тоже есть, как минимум, в лице OGGI Bistro Димы Блинова и израильского Bekitzer (филиала одноименного проекта на Рубинштейна).