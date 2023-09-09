Tel Aviv by Saviv на Новой Голландии: к израильским хумусам и пите добавили марокканские тажины и пахлаву чизкейк

Антонио Фреза, создатель успешного израильского бистро Saviv, хорошо известен в городе своими солидными итальянскими ресторанами: Sea, Signora, Fresa’s и Marso Polo.
Этой осенью он совершил серьезную экспансию: в Доме 12 занял место шумевших прежде проектов Матильды Шнуровой и шефа Игоря Гришечкина, Cococo Bistro и Cococoсouture.
Хумус с курицей
Новый Tel Aviv by Saviv открыли на месте бистро. Вместо Couture уже в октябре обещают модный азиатский проект Koi, с Гленом Баллисом в качестве партнера. Если бы foursquare дожил до наших дней, Антонио Фреза уже мог бы претендовать на звание «Мэр Адмиралтейского района», так прочно он обосновался в этой части города.
Дом 12 на Новой Голландии, пожалуй, самое козырное место для ресторана: сразу у входа и не кластером, как в "Бутылке", а обособленно. Но конкуренция на острове тоже есть, как минимум, в лице OGGI Bistro Димы Блинова и израильского Bekitzer (филиала одноименного проекта на Рубинштейна).
Антонио Фреза
Шеф-повар и владелец Tel Aviv by Saviv
Еще в декабре 2022 года мне предложили это место, я сразу же согласился. Решение открыть Saviv вместо бистро пришло сразу, а про помещение Cocococouture - думал какое-то время. И просто придумал, чего мне, как гостю не хватает в Петербурге. Что я хочу есть? Я хочу классную домашнюю лапшу и другую азиатскую еду. Поэтому позвал Глена, сам я не так круто умею готовить Азию, как он. Для Saviv я тоже хотел сделать что-то новое, поэтому взял за основу наше меню, но только на 60%, добавил к нему много нового, что-то готовлю здесь впервые. В новом меню мы немного поиграли с берберской кухней: Марокко, Египет. Особенно мне нравится фаршированный лук и наши тажины.
Небольшой зал Cococo Bistro почти не изменили, да и возможно ли. Решающую роль здесь играют высокие потолки, стены из бескомпромиссно красного кирпича и огромные окна, которые выходят на парк и на канал. Барная стойка из бруса (привет адмиралтейскому прошлому острова), затертый деревянный пол, столы и большая часть стульев остались прежними. Озеленение и часть хрусталя – тоже.
Чтобы лучше передать тель-авивскую атмосферу, добавили винтажную мебель, ковры и настенные росписи с восточными улочками работы художника Ярослава Селезнёва. Посуду тоже взяли винтажную, для ресторана Антонио закупился в антикварной лавке, поэтому на столах вразнобой стоят тарелки чешского фарфора и китайские блюдца. Для шефа – тройной гешефт: выглядит органично, стоит недорого и докупать посуду в набор не нужно, бери любую с полки магазина. И мило, и в тренде – потребление получилось очень осознанное.
Еда, как и в Saviv, насыщенная и яркая. Чтобы избежать подозрений в самоповторе, Антонио основу своего меню обновил еще десятком блюд – некоторые здесь он готовит впервые. Из сугубо израильской, географию вкусов расширили: марокканский суп и тажины, для которых выделили целый раздел, крудо в разных формах и сочетаниях: легкое из дорадо с помидорами, чуть тяжеловесное из красных креветок с шафраном и маслом вербены, сладковатое из гребешка с финиками и лайма, тартар из говядины с гранатом. Появилась пряная мухаммара – дип из печеных красных перцев с орехами и специями, отлично ложится на пышную теплую питу из печи или на фалафель.
Из интересного: фаршированный лук с начинкой из баранины и риса, с лабане и дуккой (ближневосточной смесью пряностей и орехов) – здесь лук напрочь отбивает грустные воспоминания о вареном луке из детсадовского супа и реабилитирует себя как овощ. Долма мильфей, практически, лазанья из виноградных листьев с начинкой из мяса. А на десерт брать пахлаву чизкейк – долгожданный экспорт из московского Saviv, мощнейщий симбиоз двух великих десертов.
Винная и коктейльная карта, практически, та же, что и в Saviv на Конюшенной. На одной странице уместились легкие (и не слишком) коктейли, которые еще наряднее будут смотреться на фото из зеленого и уютного зала на Новой Голландии. Небольшая карта не претендует на звание ресторана высокой культуры пития, но статусу модного бистро вполне подходит, к тому же из 4 страниц винного листа, один целиком посвятили пузырям и шампани.
Антонио Фреза
Шеф-повар и владелец Tel Aviv by Saviv
Мое любимое вино в нашей карте – натуральное, мне кажется, оно лучше всего подходит к пряной ближневосточной еде.
Важно, что в зале почти всем составом выступает команда Cococo Bistro. На кухне – команда Фрезы, и руководит работой шеф Кристина Васильева. Она работала здесь вместе с Игорем Гришечкиными и осталась с Антонио – многообещающий альянс.
Лавка с солеными лимонами и пряностями, которые можно унести с собой, свежая выпечка – как и в Saviv. А скоро обещают и завтраки.
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