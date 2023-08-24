Огород со спаржей, медвежатина и восстановленная усадьба 18 века: почему нужно ехать в ресторан Most в Боровичах

«Собака.ru» за локальный туризм! В 320 км от Петербурга и 430 км от Москвы стоит город Боровичи — с купеческими домами XIX века, деревянным вокзалом, сохранившимся с 1870-го года и невероятной гастрономией, за которую отвечает семья Антоновых. В своем ресторане Most возвели огород, где выращивают десятки видов томатов, грядки спаржи и грушевые деревья, под тенью которых кормят фермерской крольчатиной и медвежатиной.
Кто делает Боровичи туристически привлекательным направлением
Семью Марины и Евгения Антоновых знает вся Новгородская область. В Боровичах, небольшом уездном городке посередине между Петербургом и Москвой, пара живет всю жизнь и совершенствует свой край. Первый бизнес — фабрику детских игрушек «Мякиши» — они придумали в конце 90-х благодаря рождению дочери и острой нехватке качественных развивающих кубиков, пирамидок и пазлов. «Тогда можно было все, мы могли делать что угодно, — рассказывает Марина Антонова. — Хочешь торговать машинами? Все дороги открыты! Хочешь в риелторы? Пожалуйста! Мы же, находясь в подъемном состоянии, решили: а почему бы не шить? Без всякого специального образования начали с маленького производства на дому, сейчас это уже большая "фабрика детского счастья" на месте подворья женского монастыря, с которой плюшевые игрушки и наш хит — грелки с вишневыми косточками — разлетаются по всей России».
В 10-х годах семейство выкупило усадьбу купцов Митрофановых, меценатов и благотворителей второй половины XIX века. Антоновы стали же меценатами своего времени: отреставрировали объект культурного наследия, который находился в крайне аварийном состоянии, построили там два ресторана, в которые с концертами приезжают Animal ДжаZ и «Ундервуд», арендовали парк у Троицкого собора, «чтобы там не встал никакой маргинальный торговый ларек или шаверма», проводят региональные соревнования по рубке крошева (зеленые верхние капустные листья. — Прим. ред. ), а в планах — создать отель.
Что где есть
В ресторанный бизнес Антоновы зашли с демократической итальянской тратторией Antonio на первом этаже усадьбы. Здесь открытая кухня с пицца-печью, картины итальянского художника Вита Моччиа, летняя терраса и множество сувениров, привезенных из путешествий, в том числе из Апулии, где пара набиралась опыта перед открытием. Заведение даже успело получить сертификат премии Ospitalità Italiana («Итальянское гостеприимство») — такой награды удостоились всего 24 ресторана России. Сюда ходят буквально все: дети обожают пиццу, молодежь — пасту, а пенсионеры — знаменитые серые щи.
Вторым проектом стал Most — красивый ресторан с русской кухней, локальными продуктами и собственным огородом, который в сезон на 100% обеспечивает шефа Алексея Городничева овощами, фруктами и ягодами. Летом сюда стоит приехать специально: за салатом из 24 видов зелени (от бегонии и листьев малины до лимонного тимьяна и цикория), комплиментами, только сорванными с грядки — миниатюрными хрустящими огурцами и сочными стручками зеленого гороха. То, что не выращивают на месте, берут у фермеров: судак из реки Мсты, щука-травянка, крольчатина, новгородское молоко и медвежатина из Валдая превращаются в образцовые котлеты и пельмени. Маст хэв — ремесленный хлеб, выпекаемый по рецептам XVI века, солодовый тартин и гречневый.
Что растет в огороде
Своим собственным огородом могут похвастаться единицы ресторанов. Самый известный — Twins Garden в Москве с фермой в Ярославской области. В Петербурге эту нишу занимает Animals, у которых хозяйство под Псковом. У Антоновых же все растет прямо во дворе особняка, на участке в 35 соток, а поливается водой из святого источника. Садовник-профессионал Елена Дробышевская выращивает здесь 37 (!) видов томатов, огурцы, перцы и горох. На грядках — рукола, латук и даже спаржа, рядом — малина, всевозможная смородина, крыжовник, клубника, а под дивными яблонями, вишневым и грушевым деревьями стоят столики и беседки. Урожай Елена собирает до октября, а из припасов на кухне делают заготовки: травяные масла, маринованный крыжовник, цветочный или хвойный уксус.
Что еще смотреть в Боровичах
- Первый в России арочный мост Белелюбского, с которым связывают название ресторана его хозяева (находится в минуте ходьбы). В 1905 году он соединил два берега Мсты в купеческом центре. Конструкция состоит из трех шарниров без затяжки, как натянутый лук.
- Деревянный железнодорожный вокзал 1876 года постройки. Был построен из-за выгодного географического положения между столицами и богатого на месторождения огнеупорных глин. Сегодня в основном используется для грузоперевозок и как декорация к фильмам (тут действительно очень кинематографично!).
- Мстинская гончарня — крафтовое производство на родине каменных масс.
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