Огород со спаржей, медвежатина и восстановленная усадьба 18 века: почему нужно ехать в ресторан Most в Боровичах

Кто делает Боровичи туристически привлекательным направлением

Семью Марины и Евгения Антоновых знает вся Новгородская область. В Боровичах, небольшом уездном городке посередине между Петербургом и Москвой, пара живет всю жизнь и совершенствует свой край. Первый бизнес — фабрику детских игрушек «Мякиши» — они придумали в конце 90-х благодаря рождению дочери и острой нехватке качественных развивающих кубиков, пирамидок и пазлов. «Тогда можно было все, мы могли делать что угодно, — рассказывает Марина Антонова. — Хочешь торговать машинами? Все дороги открыты! Хочешь в риелторы? Пожалуйста! Мы же, находясь в подъемном состоянии, решили: а почему бы не шить? Без всякого специального образования начали с маленького производства на дому, сейчас это уже большая "фабрика детского счастья" на месте подворья женского монастыря, с которой плюшевые игрушки и наш хит — грелки с вишневыми косточками — разлетаются по всей России».