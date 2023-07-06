Итальянский ресторан Noto: розовые закаты над Малой Невкой, анадара и шишки пинии

В монументальную архитектуру неоклассицизма элитного ЖК на набережной Адмирала Лазарева, 22 (через мост — Крестовский остров) вписался еще один ресторан. Рядом с Saro и Frantsuza Bistro открылся двухуровневый итальянский проект Noto: вид на Малую Невку, сицилийский настрой, морепродукты и никакой пиццы!
Ресторан Noto назвали в честь одноименного города на Сицилии (из его руинных камней сделаны таблички резерва!). Об острове нам тут же напоминает керамика, расставленная на столах. Это работа итальянской мануфактуры из сицилийского города Кальтаджироне: шишки деревьев пинии или головы Мавра. Но глобально в основе интерьера — минимализм с большими архитектурными формами, строгие материалы — светлое дерево и высокогорный кварцит столов и барных стоек (на каждом этаже своя). Камень очень смахивает на мрамор, но увесистее. Консерватизм разбавляет комод из массива дуба, на котором вручную вырезаны лимоны, оливы, виноград, солнце и историческая архитектура.
Первый этаж создан для закрытых мероприятий. Тут винтажные итальянские кресла, металлические столы и бар, а за шторой — комната, на стенах которой арки из стали с перфорацией в виде четырехлистника.
Первая ступень карьерной лестницы шеф-повара Павла Скворцова — FermA на Финляндском, где он оттачивал свои гриль-навыки для будущей работы в мясном ресторане Александра Раппопорта «Блок». После были Frank, Brewmen & Redman's Kitchen, White Rabbit (WRF) в Москве и даже флагманский проект Антонио Фреза в Петербурге — Fresa’s. Итальянскую кухню шеф интерпретирует по-своему, объединяя традиционные рецепты и не перегружая вкусы и подачи, так, чтобы за его едой можно было вернуться на следующий же день.
Тартар из томатов на подушке из маринованных огурцов и сливочного сыра выглядит максимально приближенно к своему мясному прототипу, а печеные перцы рамиро как по учебнику сочетаются с домашней рикоттой. В меню множество сырых морепродуктов: устрицы, морские ежи, креветки, гребешки, анадара — единственный двустворчатый моллюск с кровеносной системой и содержащий гемоглобин. Следующая остановка — паста и ризотто. Конкилье алла норма с томатами, рикоттой, которую засаливают самостоятельно, и баклажанами можно смело брать на двоих.
На второй этаж, где растут живые оливы, ведет лестница с палубной подсветкой. Окна пространства закрыты реечными шторами, через которые свет очень графично и фотогенично падает на стены. Отсюда открывается вид на закат, но лучшее место для визуальной медитации— большая летняя терраса, вписанная в неоклассическую архитектуру элитного ЖК. В этом цветущем саду, где также расставлены веранды европейского Saro и Frantsuza Bistro, можно бесконечно смотреть на залитую солнцем Малую Невку, Лазаревский мост и проезжающие мимо яхты.
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