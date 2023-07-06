Итальянский ресторан Noto: розовые закаты над Малой Невкой, анадара и шишки пинии

Ресторан Noto назвали в честь одноименного города на Сицилии (из его руинных камней сделаны таблички резерва!). Об острове нам тут же напоминает керамика, расставленная на столах. Это работа итальянской мануфактуры из сицилийского города Кальтаджироне: шишки деревьев пинии или головы Мавра. Но глобально в основе интерьера — минимализм с большими архитектурными формами, строгие материалы — светлое дерево и высокогорный кварцит столов и барных стоек (на каждом этаже своя). Камень очень смахивает на мрамор, но увесистее. Консерватизм разбавляет комод из массива дуба, на котором вручную вырезаны лимоны, оливы, виноград, солнце и историческая архитектура.

Первый этаж создан для закрытых мероприятий. Тут винтажные итальянские кресла, металлические столы и бар, а за шторой — комната, на стенах которой арки из стали с перфорацией в виде четырехлистника.