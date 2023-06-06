Винный летний бар SimpleWine на набережной «Севкабель Порта»: зеркальный арт-объект, море и вечеринки до 5 утра

Мы так хотим, чтобы лето не кончалось! Но оно продлится только 123 дня — ровно столько (до середины сентября) проработает винный поп-ап SimpleWine бар на деревянной набережной «Севкабель Порта» около причала.
Сеть винотек SimpleWine закрепила за собой стратегическую локацию прямо у Финского залива, поставив на сезон бар с зеркальным арт-объектом прямо у Финского залива. В отражении видна не только ваша фигура с бокалом в руке, но и море, поэтому спот тут же стал самым желанным для наших селфи.
По выходным бар превращается в диско-клуб на открытом воздухе с качественными вечеринками до 5 утра. Совет: если хотите в спокойной обстановке изучать винные бестселлеры и новинки, то приезжайте в будний день хоть на обед (тут кормят!) — работают с 15 часов.
Шеф-повар Валерий Лыженков собрал идеальные закуски к вину, которые по способности насытить могут заменить и полноценное горячее блюдо. Например, креветки на открытом огне и хрустящие кальмары или перечный ростбиф и вителло тоннато.
Есть отдельный раздел с бутербродами на ремесленном бородинском хлебе или тартине, на которые выкладывают стройные ряды лосося гравлакс, маринованные перцы, тамбовский окорок с соусом или краковскую, по старинке. Впрочем, к хлебу можно заказать и намазки — пряный хумус, свежий гуакамоле или кремовый паштет из цыпленка. Если пришли компанией, берите сырное плато или с итальянскими мясными деликатесами.
По бокалам здесь разливают российский семильон, аргентинский мальбек и 8 других разножанровых вин. А бутылками, по вполне антикризисным ценам, отдают австрийский зект и мозельский вайсбургундер. Если настрой — дикое диско, заказывайте настойки на грейпфруте и вишне или коктейли — готовят спритцы, классику и даже горячие миксы.
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