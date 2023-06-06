Винный летний бар SimpleWine на набережной «Севкабель Порта»: зеркальный арт-объект, море и вечеринки до 5 утра

Сеть винотек SimpleWine закрепила за собой стратегическую локацию прямо у Финского залива, поставив на сезон бар с зеркальным арт-объектом прямо у Финского залива. В отражении видна не только ваша фигура с бокалом в руке, но и море, поэтому спот тут же стал самым желанным для наших селфи.

По выходным бар превращается в диско-клуб на открытом воздухе с качественными вечеринками до 5 утра. Совет: если хотите в спокойной обстановке изучать винные бестселлеры и новинки, то приезжайте в будний день хоть на обед (тут кормят!) — работают с 15 часов.