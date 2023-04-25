Азиатский ресторан RO: морские ежи из Хоккайдо, традиционные китайские напитки и минимализм от команды знаменитого Department 57

Меню шеф-повара Максима Ражева, прошедшего отличную школу в почивших Hamlet + Jacks, «Винном шкафу» и Grand Cru, умещается на одну страницу. Стартуем с raw-бара. Выбрать нужно не только между видом блюда (помимо пухлых и плотных хэндроллов, сашими и нигири, есть чираши – то есть суши в разобранном виде), но и его наполнением: тунец блюфин, северные креветки ама эби, желтохвост, вагю или морской еж с океанического побережья Хоккайдо.

Соленья (есть ананасы кимчи!) у них называются цукэмоно, мясистые шашлычки из утки – цукине, а японская «пицца» на жареной лепешке из капусты с креветками и «танцем» стружки тунца, – окономияки, который может бороться за титул лучшего в городе.

Берите бургер с вагю, гречневые блинчики с крабом и зеленый салат с заправкой из тофу, порции тут не обидные.