Азиатский ресторан RO: морские ежи из Хоккайдо, традиционные китайские напитки и минимализм от команды знаменитого Department 57

Инкарнация правильной Азии (в паре минут от Дворцовой!) с сырой рыбой Японского моря, интерьером в жанре ваби-саби и видом на набережную Мойки.
Команда знаменитого Department 57, который осенью обещает переоткрыться в новой локации (пространство на грани дизайна и медиа-арта с джиночной!), воплотила в жизнь красивущий проект в духе японского минимализма. С дизайном помогало архитектурное бюро DBA GROUP (фудпарк «Меркурий», московский «Павильон» и «Грано кафе» Уильяма Ламберти).
Тут открытая кухня, бар, длинный стол, где будет комфортно и одинокому гостю, азиатские мотивы в росписи стен, деревянная аскетичная мебель. Окна во всю стену — гильотинные, то есть, сдвигаясь вертикально, показывают классный вид на Мойку, зеленый мост и бутик Cartier, а в теплый сезон впускают воздух и солнце.
Меню шеф-повара Максима Ражева, прошедшего отличную школу в почивших Hamlet + Jacks, «Винном шкафу» и Grand Cru, умещается на одну страницу. Стартуем с raw-бара. Выбрать нужно не только между видом блюда (помимо пухлых и плотных хэндроллов, сашими и нигири, есть чираши – то есть суши в разобранном виде), но и его наполнением: тунец блюфин, северные креветки ама эби, желтохвост, вагю или морской еж с океанического побережья Хоккайдо.
Соленья (есть ананасы кимчи!) у них называются цукэмоно, мясистые шашлычки из утки – цукине, а японская «пицца» на жареной лепешке из капусты с креветками и «танцем» стружки тунца, – окономияки, который может бороться за титул лучшего в городе.
Берите бургер с вагю, гречневые блинчики с крабом и зеленый салат с заправкой из тофу, порции тут не обидные.
В барной карте тоже одни отсылки к разных регионам Азии. Шеф-бармен Роман Карасев поставил коктейли на основе корейского традиционного напитка соджу (в чистом виде пробуйте еще сетю, 53-градусный байцзю или один из девяти видов саке), японского цитруса юдзу, тайского манго, и пр.
Винная карта здесь экспериментальная, без традиционного деления на белые, красные, французские, итальянские. Подобрать себе напиток нужно опираясь на свои ощущения и желания, следуя разделам: сладкому, соленому, острому и кислотному или умами, то есть мягкий, немного белковый вкус.
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