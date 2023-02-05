Anna Asti откроет свой бар в Петербурге на Конюшенной площади

Инвестиции в бар составили порядка 20 миллионов рублей. По словам партнера проекта Павла Чеснокова в дальнейшем команда планирует запускать новые заведения по франшизе, а в качестве городов-претендентов рассматриваются Москва, Екатеринбург, Сочи, Ростов и Дубай. «В нашем баре вы сможете посплетничать, попробовать блюда по моим рецептам, а также мои авторские коктейли, куда я вложила частичку своей души и свой секретный ингредиент — любовь. Это будет самое душевное и вкусное место в Питере, я вам обещаю», — анонсировала певица в своем Telegram-канале.

По оценкам ресторатора, окупаемость «Сплетни Бар by ANNA ASTI» составит около двух лет. Открытие заведения состоится 10 февраля.

С начала года в Петербурге открылось 40 новых точек общепита. Главным трендом стало уменьшение числа грузинских и кавказских ресторанов в пользу модных гастробаров.