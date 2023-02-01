Варенье из оливок, греческие ликеры и морепродукты: как устроен средиземноморский ресторан Naia Ильи Бурнасова

Еще на один хороший ресторан в районе Исаакиевского собора стало больше! Греческий Naia на Малой Морской, 18, кормит морепродуктами, дзадзики, фавой и классными десертами. Мигом отправляйтесь на культурно-гастрономический моцион!
Илья Бурнасов стал едва ли не самым продуктивным шефом Петербурга: построил свои пиццерии Pizza Point (две), вместе с партнерами запустил итальянский проект Figata с домашней пастой, а прямо над ним открыл средиземноморский ресторан с гастрономическим уклоном в Грецию.
Интерьер получился светлым (вечером — приятный, очень правильный полумрак), «воздушным», с плавными линиями, идущими через все пространство. Здесь открытая кухня, большие окна, зелень и правильное деление периметра на зоны.
Меню умещается на один лист. Тут же нокаутирует раздел raw c морепродуктами из аквасистемы, установленной в ресторане. Далее значатся «спреды» — создатели решили, что нет лучшего слова для раздела с дзадзики, фавой из нута, сливочным кремом из феты с печеными томатами и правильным бабагануш. Лепешку, прижаренную, хорошо сдобренную специями, для всего этого придется заказать отдельно.
Пробуйте похлебку с морепродуктами, в которую этих морских гадов не жалеют, большой греческий салат, осьминога на гриле с печеной паприкой и насыщенным соусом или кефтедес (греческий косплей котлет) из ягненка.
Без десерта не уходите! Осильте фисташковую в меру сладкую пахлаву под дижестивный греческий ликер на основе мастиковой смолы деревьев семейства фисташковых. Всеми сладостями в Naia заведует кондитер Маргарита Арзамасова, с которой шеф Бурнасов работает в своей же Figata этажом ниже, а москвичи знают ее по работе в проекте Pinch. Здесь она добавила ассоциативные вкусы Греции к знакомым рецептам: чизкейк готовит с греческим йогуртом и вареньем из оливок, «Павлову» дополняет малиной и фенхелем.
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