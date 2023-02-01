Варенье из оливок, греческие ликеры и морепродукты: как устроен средиземноморский ресторан Naia Ильи Бурнасова

Илья Бурнасов стал едва ли не самым продуктивным шефом Петербурга: построил свои пиццерии Pizza Point (две), вместе с партнерами запустил итальянский проект Figata с домашней пастой, а прямо над ним открыл средиземноморский ресторан с гастрономическим уклоном в Грецию.

Интерьер получился светлым (вечером — приятный, очень правильный полумрак), «воздушным», с плавными линиями, идущими через все пространство. Здесь открытая кухня, большие окна, зелень и правильное деление периметра на зоны.