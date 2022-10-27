СМИ: Burger King начнет продажу вина в аэропорту Внуково в 2023 году

По данным издания, в первом квартале 2023 года сеть ресторанов быстрого питания Burger King в качестве эксперимента начнет продавать тихие и игристые вина во Внуково.

«Мы должны исследовать спрос и возможную реакцию гостей», — сообщил представитель компании РБК. В компании добавили, что продажу крепкого алкоголя в меню не рассматривают. Какие именно марки вин будут продаваться в заведениях Burger King представители не уточнили, пишет РБК.

Отмечается, что операционная компания сети фастфуда — ООО «Бургер Рус» в середине октября 2022 года получила две лицензии на розничные продажи алкоголя, следует из реестра Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Как уточнили в РБК, в документах указано, что продажи будут осуществляться на территории международного аэропорта Внуково.