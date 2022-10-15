«Союзмультфильм» запустит собственную сеть детских кафе

«Союзмультфильм» создаст франшизу детских заведений «Союзмульткафе». Она предполагает форматы семейного кафе, ресторана, корнер-киоска и фуд-трака. К 2024 году студия рассчитывает на запуск до 30 кафе в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, а в весенне-летний период — до 20 фуд-траков и киосков. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Среди вариантов стилизаций — «Простоквашино», «Тайна третьей планеты», «Крутиксы», «Маугли», «38 попугаев», «Зебра в клеточку». Киоски и фуд-траки будут предполагать оформление в стилистике мультфильмов «Умка», «Винни-Пух», «Малыш и Карлсон», «Чиполлино». Эксперты отмечают, что сейчас такой формат востребован. «Прошлые франшизы «Союзмультфильма» были в высококонкурентных нишах. «Союзмультклуб» — это дополнительное детское образование, конкурировать только с помощью бренда сложно: люди делают выбор исходя из набора программ»,— говорит эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. В сегменте детских кафе у студии больше шансов получить высокий спрос, считает эксперт.