Рыбный ресторан Porto19 от создателей легендарного Birch: фиш-н-чипс, устрицы с жемчужинами и огромные кораллы

Любовь к сифуду у старшего из братьев проснулась почти 20 лет назад, когда Мурад трудился поваром в сербском морском «Порто Мальтезе» — свой собственный ресторан был делом времени.

К оформлению Porto 19 подключилось уже родное Бердиевам архитектурное бюро DA Bureau и его главнокомандующий Борис Львовский, который до этого разрабатывал интерьеры Birch и Osteria Betulla. Свое отношение к морю здесь подчеркнули совершенно нежным образом: серые стены и поверхности столов, косплеящие водную гладь, огромные гипсокартонные светильники-кораллы (второй висит в секретном кабинете за зеркалом на 10 человек), тросы, веревки и морские крюки. Прямо в центре зала поставили устричный бар, за стойкой которого на высоких стульях могут сидеть гости.