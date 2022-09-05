Рыбный ресторан Porto19 от создателей легендарного Birch: фиш-н-чипс, устрицы с жемчужинами и огромные кораллы

Громкий камбэк и сразу прорыв! Мурад Бердиев, открывавший с братом Арсланом Birch — ресторан, о котором заслуженно говорят все, наконец запустил сольный рыбный Porto 19 (Арслан в нем выступает в роли консультанта). Теперь на сверхгастрономической Большой Зелениной еще один достойный проект.
Любовь к сифуду у старшего из братьев проснулась почти 20 лет назад, когда Мурад трудился поваром в сербском морском «Порто Мальтезе» — свой собственный ресторан был делом времени.
К оформлению Porto 19 подключилось уже родное Бердиевам архитектурное бюро DA Bureau и его главнокомандующий Борис Львовский, который до этого разрабатывал интерьеры Birch и Osteria Betulla. Свое отношение к морю здесь подчеркнули совершенно нежным образом: серые стены и поверхности столов, косплеящие водную гладь, огромные гипсокартонные светильники-кораллы (второй висит в секретном кабинете за зеркалом на 10 человек), тросы, веревки и морские крюки. Прямо в центре зала поставили устричный бар, за стойкой которого на высоких стульях могут сидеть гости.
Меню — авторское небольшое и на 90% рыбное. Гениальное соте из мидий, которых готовят на углях, а подают в томатном или соусе из горгонзолы. В фиш-н-чипс, уже успевший превратиться в трейдмарк, вместо тарелки идет рыбья кожа, а декорацией к устрицам укладывают кисло-сладкую жемчужину из маракуйи. Вся еда получается очень тонкой и деликатной: будь то пирог с лососем (целое филе под тонким слоем хрустящего теста), севиче из лосося с маринованной редькой или татаки из тунца с дайконом.
В мясные блюда отправили только кебаб из ягненка с бабагануш из перца и цыпленка с жженым картофелем.
Гастрономический сеанс в Porto 19 ограничивают двумя часами. Рассчитайте все так, чтобы успеть попробовать десерт. Перед ним вам предложат классный комплимент в виде апельсинового сорбета, чтобы освежить рецепторы. Пробуйте вишневый пирог — Мурад готовит его абсолютно по-домашнему.
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