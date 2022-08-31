10 ресторанных открытий августа: грузинский авангард, золотые стейки на Комаровском берегу и итальянские пьядины

Грузинский авангард (хачапури том ям!), турецкая кухня и золотые стейки на Комаровском берегу, итальянские пьядины и новые булочки. «Собака.ru» фиксирует 10 ресторанных открытий августа в Петербурге.
Хинкали с грибами и трюфельным соусом
Askaneli Bistro
Грузинское бистро в центре Петербурга от команды Eclipse Classic и винного дома Asksneli (есть загородная резиденция в Солнечном). Шеф-повар Максим Галишников на кухне отрывается по полной, соединяя хинкали с трюфелем и хачапури с том ямом. Смело начинайте с дипов на компанию: к привычным хумусу или паштету здесь добавляются батат карри, блю чиз на кокосовом молоке, свекла с маскарпоне.
|Итальянская, 2
«Забыли сахар»
Нам нравится гастрономический кластер, который сам собой организовался на Лазаревской набережной в саду элитного ЖК. Соседом Saro и Frantsuza Bistrot от DUO Band стал ресторан от кондитерской сети «Забыли сахар». Готовят комфорт-фуд (с 13:00) и сервируют завтраки (с 9:00) — зеленую шакшуку, омлет из утиного яйца или «торнадо», разные тосты и выпечку.
|наб. Адмирала Лазарева, 22
Meat_Coin Country Club
Прямо на Комаровском берегу, без преувеличений, вырос третий проект семьи Meat_Coin с видом на Финский залив, всесезонной террасой и интерьером от глыб ресторанного дизайна Da Bureau. Список явных преимуществ дополнили турецкими поварами, камерами сухого вызревания, золотыми стейками и большой площадью на 450 посадок.
|Приморское шоссе, 466
Fika
В ресторане Nordic на террасе первого этажа теперь работает кондитерская Fika, которая настаивает на нашем знакомстве с полезной шведской привычкой делать в работе перерыв на кофе с булочкой (прописаны 15 минут каждые два часа!). Пекут улитки с корицей, кексы, каннеле, в ромовую бабу добавляют заварной крем и пыль из клубники, а тарты украшают морошкой из Карелии и черной смородиной от фермеров. Помимо десертов здесь можно купить хлеб – багет, датский белый на закваске или с орехами, сухофруктами и семечками подсолнуха.
|Пулковское шоссе, 107
«Нежно»
Винтаж, лавка с цветами, тонкий фарфор и текстиль ручной работы — фотоспот совладелицы ресторана «Сад» Анны Овчиниковой получился очень изящным. В миниатюрной кофейне внутри всего три столика и меню с брауни, галетами и круассанами.
|Большая Зеленина, 21
Casadeicaffe
Итальянец Франко Казадеи, идеолог джелатерии Caffe Venezia на Невском и Caffe Italia на Бакунина, в своем новом проекте не обошелся без проверенных хитов. В витрине 24 вида профильного мороженого (от ванили и клубники до изюма и лаванды), а в меню – пицца с сыром провола и острой салями или «кватро формаджи», спагетти, лазанья и антипасти: ассорти итальянских ветчин и сыров подают на тарелках разных размеров.
|Конногвардейский бульвар, 4
Piada vino e caffè
Елена Кузнецова — второй автор любимых итальянских Caffe Italia и Caffe Venezia построила свою пьядинерию (первую в городе!). В трогательных ветхих интерьерах здесь кормят пьядинами и домашней пастой пассателли – традиционным блюдом итальянской провинции Эмилия-Романья, которое в заведении без вывески делают из подсушенного хлеба, сыра грана падано и муки. Оба профильных рецепта готовят с разными начинками и топингами.
|Садовая, 53
Settlers
На западе Васильевского острова появился профранцузский ресторан Settlers, меню которого придумала Екатерина Плотникова – шеф-повар ресторана Alma в Москве. Стоит попробовать паштет из печени цыпленка с порто, пасту с грюйером и лимоном и марсельский суп, в который не жалеют рыбы, а в стол взять пару отменных салатов: из сладких томатов с козьим сыром и зеленый с виноградом и рокфором.
|Наличная, 24/1
Skuratov coffee
В районе ДК Кирова не так много (если не сказать вообще нет) хорошего кофе. Ситуацию исправил «Скуратов», поставив фильтр в трех объемах, целое колд брю меню и холодные напитки вроде латте с черемухой. Вся выпечка и еда — от кафе «Суббота» с Петроградской.
|Большой проспект В.О., 83
«Сон»
Титулованный бартендер в прошлом, а сейчас — владелец консалтинговой компании, Алексей Мочнов открыл бар-ресторан со своим авторским коктейльным меню. Легкий гранатовый физз, персиковый спритц на Совиньон-блане, айвовая ракия с сельдереем — выбрать напиток есть из чего. На кухне руководят командой Сергей Сущенко и Александр Стахеев (москвоские Sempre, Muntera), а нас кормят хумусом из батата, угрем со сморчками или лингвини с вонголе.
|Кирпичный пер., 8
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