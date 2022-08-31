10 ресторанных открытий августа: грузинский авангард, золотые стейки на Комаровском берегу и итальянские пьядины

Fika

В ресторане Nordic на террасе первого этажа теперь работает кондитерская Fika, которая настаивает на нашем знакомстве с полезной шведской привычкой делать в работе перерыв на кофе с булочкой (прописаны 15 минут каждые два часа!). Пекут улитки с корицей, кексы, каннеле, в ромовую бабу добавляют заварной крем и пыль из клубники, а тарты украшают морошкой из Карелии и черной смородиной от фермеров. Помимо десертов здесь можно купить хлеб – багет, датский белый на закваске или с орехами, сухофруктами и семечками подсолнуха.