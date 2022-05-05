Ресторан Forest Hill: северная кухня за городом, лес и две террасы

В сосновом лесу «Охта Парка» работает ресторан Forest Hill (их же команда открыла Après Ski и ту самую блинную посреди катка на курорте). Северная кухня, панорамные окна с видом на могучие деревья и сразу две террасы: отведать лосятины, муксуна на гриле и даже мох можно на свежем воздухе.
Случайно проехать мимо не получится, дом Forest Hill расположен прямо вдоль дороги (террасы удачно расположили по другую сторону ресторана с видом на лес). В том же здании найдете гастроном с фермерскими продуктами от ближайших к Петербургу хозяйств, деликатесами и кулинарией проектов «Чехов групп» — окармливают гостей курорта именно их заведения.
С интерьером работало архитектурное бюро Da Bureau — сверхпопулярная команда дизайнеров, в том числе проектировавшая лучшие рестораны города (Birch, Cococo Bistro, Animals). Внутри ничего не отвлекает от того, что видно через панорамные окна. Будто находишься в современном шале с деревянной мебелью, в котором посреди зала горит огонь.
Шеф-повар Филипп Ваганов ответственен за кухни всех ресторанов парка. В Forest Hill он использует продукты нашей климатической зоны. Обязательное блюдо — набор тартаров из телятины, оленины (сладковатый, с вареньем из шишек), лосятины (с зернами горчицы). В меню много мяса и рыбы: сугудай из муксуна под оливковым маслом, утка, треска в квасной глазури, строганина из северной рыбы или вырезка оленя. На гриле здесь могут приготовить альтернативные стейки, кальмара и половину цыпленка корнишона.
Оформляют блюда еловыми шишками, ветвями и цветным мхом, это местный аттракцион. Собранный лесной дар вымачивают несколько часов, благодаря чему он получается очень сухим, но съедобным: сладким, острым или соленым.
Суперсытный «завтрак северянина» можно съесть в любое время дня: на одной тарелке помещаются пара поджаренных на гриле куска датского ржаного хлеба с тремя видами масла, домашний сыр, два вида рыбы, разное сыровяленое мясо и все виды мха, а в другой — фермерский творог со сметаной и черничным вареньем.
В винную карту включили около 30 позиций, сделав упор на Италии и Франции. В бокалы наливают просекко или креман, пино гриджио, совиньон, розовое Санджовезе или Зинфандель.
В ресторане тщательно отнеслись к выбору чая и напитков на его основе. В карте около 20 наименований: от таежного сбора и гречишного до бананово-хризантемовых миксов и смородины на сосновых почках. Маст-дринк после долгой прогулки!
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