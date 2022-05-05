Ресторан Forest Hill: северная кухня за городом, лес и две террасы

Случайно проехать мимо не получится, дом Forest Hill расположен прямо вдоль дороги (террасы удачно расположили по другую сторону ресторана с видом на лес). В том же здании найдете гастроном с фермерскими продуктами от ближайших к Петербургу хозяйств, деликатесами и кулинарией проектов «Чехов групп» — окармливают гостей курорта именно их заведения.

С интерьером работало архитектурное бюро Da Bureau — сверхпопулярная команда дизайнеров, в том числе проектировавшая лучшие рестораны города (Birch, Cococo Bistro, Animals). Внутри ничего не отвлекает от того, что видно через панорамные окна. Будто находишься в современном шале с деревянной мебелью, в котором посреди зала горит огонь.