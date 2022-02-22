Винный бар prosto vino в Андреевском дворе: танцы, две террасы и демократичные цены

Версия 2.0 винного бара prosto vino находится в Андреевском дворе на 7-ой линии Васильевского острова. За углом — их же Mer Kaffe с традиционно образцовой кофейной картой и ранними завтраками.

В теплое время в арочном коридоре здания будет небольшая терраса с видом на старейшую аптеку доктора Пеля (сейчас функционирует как музей), вторая — во внутреннем дворе — для длительных винных вечеров.