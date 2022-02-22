Винный бар prosto vino в Андреевском дворе: танцы, две террасы и демократичные цены

Большая семья обжарщиков Bolshecoffee Roasters (кофейни «Больше Кофе!», «Кофе на Кухне», «Знакомьтесь, Джо!», Mer Kaffe) познакомила Васильевский остров с новобранцем — винным баром prosto vino в Андреевском дворе. Он сильно похож на старшего брата — одноименный бар живет на Итальянской, 33, с ультрадемократичными ценами на бокалы и бутылки, но больше, светлее, да еще и с танцами. Wine can dance!
Версия 2.0 винного бара prosto vino находится в Андреевском дворе на 7-ой линии Васильевского острова. За углом — их же Mer Kaffe с традиционно образцовой кофейной картой и ранними завтраками.
В теплое время в арочном коридоре здания будет небольшая терраса с видом на старейшую аптеку доктора Пеля (сейчас функционирует как музей), вторая — во внутреннем дворе — для длительных винных вечеров.
Внутри светло! Здесь есть окна, которыми обделен первый бар, просторный зал с большим стеклянным шкафом с бутылками, пианино, зеркалами и островками рабочих станций. По вечерам пятниц и суббот сюда приходят выступать музыканты: джазовые исполнители, диджеи, пианисты. Место для танцев предусмотрено.
Раскрепощенным танцевальным па способствуют цены на вино. Каждый раз здесь меняются позиции по бокалам. За французский шенен блан придется заплатить 297 руб., испанское розе — 237 руб., а рислинг — 213 руб. Вполне доступны и хорошие целые бутылки: шампанское можно открыть, к примеру, за 3050 руб.
В меню большое внимание уделено закускам, намазкам, антипасти и тапасам. На кухне готовят тартары, севиче, два вида пасты, говядину и лосось, зеленый салат с цыпленком и индийским чуть пряным соусом. Для веганов преудсмотрели стейк из капусты с соусом из грецких орехов и семенами амаранта, томатный суп с нутом, который обязательно нужно есть вприкуску с ремесленным тартином на закваске от Espresso Tonic.
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