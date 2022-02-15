Спагеттерия и бар в стиле старомодной американской закусочной: на Лиговском открылся The Spaghetti Incident?

Краткая справка: The Spaghetti Incident? — название альбома группы Guns N’ Roses, выпущенного почти 30 лет назад, иногда эту пластинку можно услышать в баре. И «глэма», и «рока» в пространстве, нужно сказать, достаточно. На стене за барной стойкой гостей приветствуют две гитары членов команды, мотоцикл рядом с пинболом, внутри которого красуется Harley, и гаражной металлической фальш-дверью.

В первую очередь, это все-таки спагетти-бар в стиле старомодных закусочных. На столах у больших мягких диванов скатерть в красно-белую клетку, на стенах обои с трехногим трискелионом – символом Сицилии, фото в рамках и ретро-светильники. В дальнем углу можно посмотреть классический спагетти-вестерн 70-х на ламповом телевизоре.