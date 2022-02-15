Спагеттерия и бар в стиле старомодной американской закусочной: на Лиговском открылся The Spaghetti Incident?

The Spaghetti Incident? — спагеттерия и американский дайв-бар, появившаяся На Лиговском проспекте благодаря шефу Диме Конникову и Саше Болтяну (Gypsies & Jews): через лабиринт местной застройки находится его же Branch Garage — американская закусочная с баром, мотоциклами и кемперами на парковке двора.
Краткая справка: The Spaghetti Incident? — название альбома группы Guns N’ Roses, выпущенного почти 30 лет назад, иногда эту пластинку можно услышать в баре. И «глэма», и «рока» в пространстве, нужно сказать, достаточно. На стене за барной стойкой гостей приветствуют две гитары членов команды, мотоцикл рядом с пинболом, внутри которого красуется Harley, и гаражной металлической фальш-дверью.
В первую очередь, это все-таки спагетти-бар в стиле старомодных закусочных. На столах у больших мягких диванов скатерть в красно-белую клетку, на стенах обои с трехногим трискелионом – символом Сицилии, фото в рамках и ретро-светильники. В дальнем углу можно посмотреть классический спагетти-вестерн 70-х на ламповом телевизоре.
В кожаной папке, на которой золотыми буквами выведено «меню», 11 видов домашней пасты. Честные порции арабьяты с пеперони, спагетти путанеска с анчоусами, тальятелли с пятью видами грибов и мак-н-чиз. «Карбонару» готовят в двух исполнениях: правильную римскую с вялеными томатами и копчеными свиными щеками под соусом из пармезана и желтков, а Нью-Йорк – та, что новая и привычная нам – с беконом и сливками. Каста нетипичной пасты представлена ньокками с горгондзолой, клюквой и грецким орехом. Следом идет небольшой список закусок и десертов. Брускетту с лососем отдают за 100 рублей – святые люди!
Стойка гарантирует два удовольствия: демократичную граппу (опять 100 рублей) и ароматы с открытой кухни. Ценник на другие виды алкоголя – итальянские вина, бурбоны и виски, домашние настойки, шоколадный стаут на кране и коктейли на розлив – тоже вполне посилен.
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