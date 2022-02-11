Zoe: завтраки от создателей кофейни Civil, розовые пончики и ремесленный хлеб от Максима Бабича

С раннего утра витрины наряжены разноцветными булочками: миндальными круассанами с медом вместо сахара, бриошами с банановой карамелью и фундуком, пончиками с яблоками и матчей, с джемом из красного апельсина и фиолетовым бататом, сахарной слойкой и сдобой, сделанной из обрезков теста — zero waste, как он есть. Укомплектованного листинга выпечки нет и вряд ли будет — время от времени (но стабильно) здесь будут появляться мучные новинки.

В меню завтраков 12 блюд, среди которых найдется и под ваш запрос. Есть авокадо-тост на тартине с яйцом всмятку, тартин с прошутто котто и веганский скрэмбл из тофу с овощами и шпинатом. Турецкое сладкое блюдо кюнефе сделано из теста, знакомого нам по пахлаве, подается с протертыми ягодами и мятным кремом. Тарелку с тремя видами хлеба выносят вместе с гороховым паштетом, рецепт которого зафиксирован на отдельной страничке. Блюда в ней будут меняться каждый месяц.