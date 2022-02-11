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Открытия

Zoe: завтраки от создателей кофейни Civil, розовые пончики и ремесленный хлеб от Максима Бабича

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Новые булки в городе! Создатели кофейни Civil Сергей и Ирина Зубченок открыли пекарню Zoe, а шефом назначили Максима Бабича, когда-то сделавшим великой выпечку «Футуры». Очередь за пончиками, круассанами и хлебом выстроилась в первый же день открытия.

Пока работает в тестовом режиме с 8 до 14 часов.

Изучать гастрономическую компоненту Баскова переулка теперь можно начинать с конца: на пересечении с улицей Радищева принимает гостей Zoe — дог-фрэндли пекарня с завтраками. Интерьер разрабатывала команда архитектурной студии A.Dept. В двух небольших залах голубые столы и желтые стулья, витрины с булочками, открытая кухня и много воздуха несмотря на небольшое пространство. Квадратное панорамное окно рядом с длинным деревянным коммунальным столом нашлось под кирпичами предыдущих «жильцов». 

С раннего утра витрины наряжены разноцветными булочками: миндальными круассанами с медом вместо сахара, бриошами с банановой карамелью и фундуком, пончиками с яблоками и матчей, с джемом из красного апельсина и фиолетовым бататом, сахарной слойкой и сдобой, сделанной из обрезков теста — zero waste, как он есть. Укомплектованного листинга выпечки нет и вряд ли будет — время от времени (но стабильно) здесь будут появляться мучные новинки.

В меню завтраков 12 блюд, среди которых найдется и под ваш запрос. Есть авокадо-тост на тартине с яйцом всмятку, тартин с прошутто котто и веганский скрэмбл из тофу с овощами и шпинатом. Турецкое сладкое блюдо кюнефе сделано из теста, знакомого нам по пахлаве, подается с протертыми ягодами и мятным кремом. Тарелку с тремя видами хлеба выносят вместе с гороховым паштетом, рецепт которого зафиксирован на отдельной страничке. Блюда в ней будут меняться каждый месяц.

Панкейки

Шеф-пекарь Максим Бабич

Кофе хранят в металлических банках, предназначенных для краски. В воронке заваривают 5 видов зерен из Колумбии, Эфиопии, Кении и Гондураса и рассказывают про фруктово-ягодные тона каждого. 

Кто такая Zoe авторы проекта не рассказывают, но пофантазировать, что именно так зовут девочку с фотографии, найденной на итальянской барахолке, можно. 

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