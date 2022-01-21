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Команда русского ресторана Petrov-Vodkin откроет бар «Есенин» с отечественными винами

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Весной команда тапас-бара и ресторана русской кухни Petrov-Vodkin по соседству откроет винный бар «Есенин» (вместо Sicaffe на Гороховой ул., 2/6). В карте будут представлены алкогольные напитки только отечественных производителей. 

Евгения Островская
Евгения Островская
Евгения Островская

Создатели заведения определяют его как «винный русский бар». Сомелье Алексей Савинов («Матросская тишина», «Палкин») поставит в карту образцы, выпускаемые только Инкерманским заводом марочных вин. Напитки можно будет попробовать в составе дегустационного сета (от 350 руб.).

Шеф-повар Станислав Потемкин создаст лаконичное меню с антипасти, тартаром из лосося, камчатским крабом с деревенской сметаной, дикой аргентинской креветкой с лаймовым айоли и бургиньонские щеки. 

Стены, своды и потолок бара, напоминающие старинный погреб, сделаны из красного кирпича, плафоны светильников декорированы плавлеными бутылками. 

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