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Ресторан «Шаляпин» открыл городскую кулинарию на Новгородской улице

Кулинария ресторана «Шаляпин» теперь не только в Курортном районе, но и в Петербурге! Фабрика-кухня готовой еды и полуфабрикатов открыта недалеко от городского ресторана на Новгородской ул., 12.  

Виктор Жаринов

Фотография предоставлена пресс-службой

Виктор Жаринов

Фотография предоставлена пресс-службой

Команда под руководством шеф-повара Алексея Голобородько каждый день наполняет витрины рыбными и мясными котлетами, свежей выпечкой и фирменными блюдами «Шаляпина» вроде румяных блинов, отменных сырников и сытных основных блюд. В меню можно найти не только домашнюю кухню, но и кавказские и азиатские блюда.

С собой можно заказать (или оформить доставку на сайте!) замороженные цветные вареники с вишней, черникой или тыквой, баночки с лечо, соусом песто или с луковым конфитюром. 

Артем Воробьев

Фотография предоставлена пресс-службой

Артем Воробьев

Фотография предоставлена пресс-службой

Также в кулинарии есть отдельный кондитерский цех, в котором помимо датского пирога с капустой, ватрушек с творогом и шоколадного пирога со сливой по вашим пожеланиям изготовят любой десерт, торт или даже конфеты. 

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