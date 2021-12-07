Ресторан «Шаляпин» открыл городскую кулинарию на Новгородской улице

Команда под руководством шеф-повара Алексея Голобородько каждый день наполняет витрины рыбными и мясными котлетами, свежей выпечкой и фирменными блюдами «Шаляпина» вроде румяных блинов, отменных сырников и сытных основных блюд. В меню можно найти не только домашнюю кухню, но и кавказские и азиатские блюда.

С собой можно заказать (или оформить доставку на сайте!) замороженные цветные вареники с вишней, черникой или тыквой, баночки с лечо, соусом песто или с луковым конфитюром.