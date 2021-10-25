На аптекарском острове открылась кофейня avcd coffee с видом на телебашню и завтраками целый день

Формула кофейни нашего времени: спешелти, завтраки, дог-френдли. У новой avcd coffee на пересечении Аптекарского пр. и Инструментальной ул. ко всему прочему есть прекрасный бонус — панорамные окна с видом на современную Петроградку и телебашню.
В любое время дня здесь можно съесть скрэмбл со сливочным сыром, цельнозерновым хлебом и руколой с гуакамоле за 300 руб или взять с собой запеченный на гриле сэндвич с прошутто, бри и вялеными томатами. В меню есть домашняя шарлотка, завтрак-конструктор на основе яиц, а также каши, авокадо-боул с креветками или жареным тофу.
Сэндвичи на гриле
В карте напитков помимо всей кофейной классики есть фильтр на зерне московских обжарщиков Bloom-n-brew (из Эфиопии, Бразилии и Сальвадора), арахисовый какао с соленой карамелью, матча-бамбл с грейпфрутом и ананасом, раф с имбирем и лаймом.
Цвет фасада краснокирпичного здания продолжается и в интерьере благодаря терракотовой клинкерной плитке. Остальной цвет — теплый беж минималистичной мебели и фанеры в отделке.
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