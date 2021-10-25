На аптекарском острове открылась кофейня avcd coffee с видом на телебашню и завтраками целый день

В любое время дня здесь можно съесть скрэмбл со сливочным сыром, цельнозерновым хлебом и руколой с гуакамоле за 300 руб или взять с собой запеченный на гриле сэндвич с прошутто, бри и вялеными томатами. В меню есть домашняя шарлотка, завтрак-конструктор на основе яиц, а также каши, авокадо-боул с креветками или жареным тофу.