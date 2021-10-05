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На набережной Грибоедова появился ресторан с рецептами бабушек разных стран

На набережной канала Грибоедова, 36, открылся семейный ресторан домашней кухни Babyshka. Здесь готовят по рецептам бабушек разных стран мира — России, Италии, Грузии, Франции, Германии, Англии и др. 

Шеф-повар Павел Лаврухин (Bona Capona, Must) каждое блюдо в меню помечает геотегом: французские томленые телячьи щечки с бульоном от бабушки Жизель, английский салат с ростбифом, американские копченые ребра и грузинский пряный торт с тыквой. Самое любопытное блюдо из России — судак с картофельным пюре и соусом из мидий по рецепту бабушки Вали.

Печеный перец со сливочной страчателлой (Italy)

Сметанник со свежей малиной (Russia)

За домашние настойки с мандарином и елью, клубникой и паприкой или малиной и свеклой, а также за дистилляты (ткемали, рябина, черемша), коктейли и винную карту отвечает бармен Роман Ризоватов (Buddha Bar, «Архитектор»).

В интерьере использовали много дерева, камня и зелени. Столы украшают расписные скатерти и винтажная посуда.

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