На набережной Грибоедова появился ресторан с рецептами бабушек разных стран

За домашние настойки с мандарином и елью, клубникой и паприкой или малиной и свеклой, а также за дистилляты (ткемали, рябина, черемша), коктейли и винную карту отвечает бармен Роман Ризоватов (Buddha Bar, «Архитектор»).

В интерьере использовали много дерева, камня и зелени. Столы украшают расписные скатерти и винтажная посуда.