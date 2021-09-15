На Восстания открылась кофейня The Favourite Breakfast с завтраками целый день

В меню сырники на безглютеновой муке с манго, бельгийские вафли с лососем или беконом, круассаны с ягодами или копченой курицей и сыром, овсяная каша с медом и орехами. Скоро появятся драники и авокадо-тосты.

Кофе делают на спешелти-зерне из Эфиопии: Сидамо и Кереча.