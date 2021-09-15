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На Восстания открылась кофейня The Favourite Breakfast с завтраками целый день

На улице Восстания, 37–39, открылась кофейня The Favourite Breakfast, куда можно прийти со своими питомцами. Это небольшое заведение с ранними завтраками целый день (С 8 до 22 по будням и с 9 до 22 по выходным). 

В меню сырники на безглютеновой муке с манго, бельгийские вафли с лососем или беконом, круассаны с ягодами или копченой курицей и сыром, овсяная каша с медом и орехами. Скоро появятся драники и авокадо-тосты. 

Кофе делают на спешелти-зерне из Эфиопии: Сидамо и Кереча. 

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