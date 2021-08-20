На Итальянской открылся латиноамериканский бар Pasota

Юрий Бадак, идеолог бара «Компромисс» открыл латиноамериканский бар Pasota с коктейлями, тако и музыкой на Итальянской ул., 10.
Выбрать можно из 8 смешанных напитков: ром с крем-брюле содовой, писко с цитрусами, текила с алоэ и грушей или херес с ананасом и персиком. Также в Pasota также можно найти вина Нового света и переосмысленные блюда стран Латинской Америки вроде теплого салата с мидиями в кукурузной тостаде, дораду с лимоном и апельсином и нескольких видов тако.
В баре планируют проводить вечеринки с артистами из разных уголков страны, а также с иностранными гостями.
Скоро внутри заведения запустится секретная комната с отдельным баром.
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