На Итальянской открылся латиноамериканский бар Pasota

Выбрать можно из 8 смешанных напитков: ром с крем-брюле содовой, писко с цитрусами, текила с алоэ и грушей или херес с ананасом и персиком. Также в Pasota также можно найти вина Нового света и переосмысленные блюда стран Латинской Америки вроде теплого салата с мидиями в кукурузной тостаде, дораду с лимоном и апельсином и нескольких видов тако.