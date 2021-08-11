Молоко единорога, детокс-вода и полезные сэндвичи: на Гороховой открылся кафетерий здорового питания BotanikaBar

На завтрак дают чиа-пудинг, овсянку с разными наполнителями: зеленое яблоко, апельсин, корица, вишня, какао или лесные ягоды. Есть салаты (фруктовый, зеленый или с булгуром), супы-пюре, полезные сэндвичи на бездрожжевом хлебе из пророщенного зерна пшеницы с авокадо, баклажаном или котлетой из нута. Десерты — все веганские — с ягодным кешью-кремом, фруктами или хрустящей гречкой.

В кафетерии производят ореховое молоко (например, «молоко единорога» из кедра с голубикой и порошком асаи), 12 видов смузи с брокколи, спирулиной, конопляным протеином и корнем маки.