На наб. Фонтанки открылась китайская кофейня с сырным (!) и молочным чаем с кофе

Заведение открыла молодая пара из Китая: Чжао Сяоюй и Ян Цзинмэй закончили магистратуру в политехническом университете Петра Великого, уехали в Китай, но скоро вернулись в Россию, чтобы познакомить петербуржцев с популярными китайскими специалитетами. В меню 30 видов напитков: от фруктовых фраппучино, синей матчи и какао до черного чая с кофе, bubble tea или сырного чая — напиток с сливочной сырной шапку сверху, которую можно либо размешать, либо съесть в первую очередь.

Главный символ кофейни — французский бульдог Софья, полноправный член семьи с декабря прошлого года.