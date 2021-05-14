«Черное зеркало» от общепита: в Петербурге появился ресторан, в котором можно познакомиться онлайн с любым гостем

В переулке Гривцова, 13, открылся IT-ресторан «Игристые». В каждый стол встроен сенсорный экран, с помощью которого можно начать переписку с любым гостем, отправить пожелание официанту или повару, сыграть в онлайн-игру и следить за своим ребенком в детской комнате.
Шеф-повар Павел Беляков (ранее работал в ресторанах «Макаронники» и «Рассветы и закаты») включил в меню блюда европейской, паназиатской и японской кухонь: запеченный в индийских специях адыгейский сыр с муссом из свеклы, татаки из тунца с клубникой, стейк из капусты с травяным маслом и утка на подушке из брокколи. Есть отдельный кондитерских цех с десертами и мороженым ручной работы.
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