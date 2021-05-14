«Черное зеркало» от общепита: в Петербурге появился ресторан, в котором можно познакомиться онлайн с любым гостем

Шеф-повар Павел Беляков (ранее работал в ресторанах «Макаронники» и «Рассветы и закаты») включил в меню блюда европейской, паназиатской и японской кухонь: запеченный в индийских специях адыгейский сыр с муссом из свеклы, татаки из тунца с клубникой, стейк из капусты с травяным маслом и утка на подушке из брокколи. Есть отдельный кондитерских цех с десертами и мороженым ручной работы.