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«Черное зеркало» от общепита: в Петербурге появился ресторан, в котором можно познакомиться онлайн с любым гостем

В переулке Гривцова, 13, открылся IT-ресторан «Игристые». В каждый стол встроен сенсорный экран, с помощью которого можно начать переписку с любым гостем, отправить пожелание официанту или повару, сыграть в онлайн-игру и следить за своим ребенком в детской комнате. 

  • Бефстроганов с пюре и сыром чеддер

  • Лосось с булгуром и сливочным песто 

  • Стейк из капусты с муссом из болгарского перца

Шеф-повар Павел Беляков (ранее работал в ресторанах «Макаронники» и «Рассветы и закаты») включил в меню блюда европейской, паназиатской и японской кухонь: запеченный в индийских специях адыгейский сыр с муссом из свеклы, татаки из тунца с клубникой, стейк из капусты с травяным маслом и утка на подушке из брокколи. Есть отдельный кондитерских цех с десертами и мороженым ручной работы. 

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