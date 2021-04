Группа компаний White Rabbit Family откроет сразу несколько ресторанов в Петербурге

White Rabbit Family — это российская группа компаний, которую основал Борис Зарьков в 2010 году. В группу компаний входят 11 ресторанов в Москве и 12 в Сочи. В частности, ресторан авторской кухни White Rabbit занял 18-е место в премии The World’s 50 Best Restaurants 2016, в 2018 году — 15-е место в списке лучших ресторанов мира, а в 2019 году — 13-е место The World’s 50 Best Restaurants. Еще один выдающийся проект холдинга — ресторан Selfie, который в 2017 году занял 88-ю строчку в международной премии, в 2018 году — 70-е место, а в 2016 году поднялся на 65-е место.