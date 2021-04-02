Эмин Агаларов открывает первый ресторан в Петербурге! Посмотрите, каким он будет

Развивать русскую гастрономию призвали экс-шефа La Maree Дмитрия Савельева, ранее также замеченного в Il Lago dei Cigni и Buddha Bar. В меню обещают орешки с осетриной, котлету «Метрополька» с брусничным маслом и рикотту из простокваши с айвовым вареньем.

Дизайн-проект разработал Алексей Фурсов (Nobu Crocus City): в двух больших залах на 80 гостей преобладает тёплый беж, на стенах историческая кирпичная кладка, состаренные зеркала, панорамные окна с видом на Мойку и рисованные панели.

В 2021-2022 гг. группа компаний планирует открыть еще 11 проектов, в том числе в Петербурге.