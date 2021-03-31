Аквадискотека для устриц и шкаф для мяса: на Брестском бульваре появился паназиатский ресторан

Основное меню ресторана включает внушительный раздел сырых блюд: татаки из дорада с кимчи из дайкона, тартар из гребешка с черным чесноком или карпаччо из лосося. В списке горячих блюд значатся фуагра с булочкой бриошь, черной смородиной, кислицей и фундуком, стейки, утка конфи и каре ягненка.

Отдельная карта предназначена для сашими, суши и роллов (на кухне используют рис, выдержанный в черном рисовом уксусе, который усиливает вкус «умами»). Сеты Омакасе, к примеру, готовятся шефом прямо перед гостями: три разных варианта из 13 позиций «Слива», «Бамбук», «Сосна» — в каждом морепродукты и рыба.

В ресторане работают профессиональные чайные мастера: видов чая здесь больше сотни. А в алкогольном листе есть любопытные два вида саке: сливовый и тропический.