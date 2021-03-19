В Петербурге открылась кофейня в бывшей парадной. Там всего 5 посадочных мест!

Гостиную-кофейню Mart открыла Анна Туманова, у которой уже есть кофейный проект — AnthillCoffee на ул. Рубинштейна, 28.

В меню кофе обжарщиков из Санкт-Петербурга (Bolshecoffee Roasters) и Москвы, несладкие круассаны и десерты: веганский брауни с клюквой и мятой, конфеты с виски и перцем, малиновые вупи и ванильное печенье.

За цветочное оформление отвечают Bouquet with Love, расположенные на Василеостровском рынке.