В Адмиралтейском районе открылось кафе с локальной азиатской кухней Yujin

На Парфеновской ул, 11/1, открылось кафе Yujin с блюдами юго-восточной Азии и локальной японской кухни. Шеф-повар и владелец заведения Николай Тимофеев (работал поваром в проектах Ginza) определил в меню суши, сашими и роллы, а также малазийскую лаксу, фо бо, 4 вида рамена, гедза, домашнюю лапшу и тяхан. Меню напитков отличается японскими лимонадами и крафтовым бутылочным пивом в 16 видах.
Оформить кафе на 25 посадочных мест Николай Тимофеев решил на манер современных бистро на Пангане, в Бангкоке или Сеуле: расписанные стены, вдохновленные, артом японского художника Икенага Ясунари, серый бетон и много зеленого цвета в разных оттенках.
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