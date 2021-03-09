В Адмиралтейском районе открылось кафе с локальной азиатской кухней Yujin

На Парфеновской ул, 11/1, открылось кафе Yujin с блюдами юго-восточной Азии и локальной японской кухни. Шеф-повар и владелец заведения Николай Тимофеев (работал поваром в проектах Ginza) определил в меню суши, сашими и роллы, а также малазийскую лаксу, фо бо, 4 вида рамена, гедза, домашнюю лапшу и тяхан. Меню напитков отличается японскими лимонадами и крафтовым бутылочным пивом в 16 видах.