На 4-й Советской улице открылась спешелти-кофейня Coffee Blanche с завтраками целый день

На 4-й Советской улице, 8, в доме 1912 года открылась спешелти-кофейня Coffee Blanche. Внутри сохранившиеся стены из красного кирпича, открытая кухня и отдельный зал для выставок молодых петербургских художников, лекций и поэтических вечеров.

Кофе заваривают классическими и альтернативными способами, предлагают «жгучий» раф и отвар шиповника!