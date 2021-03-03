На 4-й Советской улице открылась спешелти-кофейня Coffee Blanche с завтраками целый день

На 4-й Советской улице, 8, в доме 1912 года открылась спешелти-кофейня Coffee Blanche. Внутри сохранившиеся стены из красного кирпича, открытая кухня и отдельный зал для выставок молодых петербургских художников, лекций и поэтических вечеров.
Кофе заваривают классическими и альтернативными способами, предлагают «жгучий» раф и отвар шиповника!
Завтраки работают целый день: каши, авокадо-тост, сэндвичи, творожные оладьи или скрэмбл с разными топпингами. Авторские десерты советуют правильно сочетать с напитками: фисташковый чизкейк с голубой масалой (вместо черного чая используют синий Анчан), а веганский шоколадно-ореховый тарт с черным кофе.
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