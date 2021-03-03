На Итальянской улице напротив Русского музея открылся ресторан итальянской кухни Sapori d'Italia

Экс-бренд-шеф Zanini Restaurants Денис Герасимов возглавляет кухню ресторана. В меню только итальянские специалитеты: папаредлле с томатами или белыми грибами, казаречче карбонара или тальятелле с кроликом, ризотто с креветками и 8 видов пиццы. На закуску вителло тоннато, карпаччо, тартар из тунцы или говядины.

Внутри три зала на 48 посадочных мест. Оформлением занималась Карина Мартиросян (K&A interiors) и визуально поделила пространство цветом: темно-синим и нежно-персиковым. Sapori di'Italia наполнен венецианскими масками, картинами и антиквариатом.