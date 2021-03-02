На Коломенской улице открылся бар Melvin с вином и коктейлями на кранах

Демократичный бар через минуту отдаст и гимлет, и малиновый коллинз, и розовый джин-тоник ― все на кранах. Помимо драфта московский бар-менеджер Евгений Нерубенко (Ugolek, Mendeleev Bar, Mulata и Rock’n’Roll Bar) включил в меню твисты на классику ― Porn Star Martini на водке и игристом с ванилью и маракуйей, сауэр на островном виски с грейпфрутом и агавой или ромовый старомодный

Шеф-повар Владимир Саркисян разделил меню на четыре раздела: антипасти (там есть даже чипсы), салаты и титульные хот-доги, булочки и колбаски для которых делают вручную. В разделе с пометкой «гастро» их 6 штук: классический с говядиной и беконом, с треской, азиатский с маринованным изюмом, со взорванной свининой в булочке бриошь, с курицей и паприкой или вегетарианский с глазированным баклажаном.

Интерьер бара ― золотые джунгли с расписанными стенами. По выходным проводят вечеринки с диджей-сетами и любимой музыкой для родившихся на стыке тысячелетий.