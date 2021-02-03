На Лиговском проспекте открылся ресторан с дальневосточными морепродуктами Morii от команды Mr. Rowdy & Co

На Лиговском проспекте, 271, Евгений Молочко и Дмитрий Сапожников (Mr. Rowdy & Co) запустили ресторан авторской кухни с морепродуктами Morii. Официальное открытие состоится 18 февраля.
Это заведение с упором на высокую гастрономию и вино. Шеф-повар Константин Назаренко (экс-шеф ресторана MiaDora в Кишинёве) разработал авторское меню. Подают паштеты из жаренного угря и из печени ĸролиĸа, запечённый перец капия со сливочным сыром и кешью, сливочный биск с тунцом. Главные блюда – лосось, панированный в фундуке с муссом из грибов, семга с мисо сметаной и дальневосточный гребешок с молодым шпинатом.
Александра Лепихина дебютировала в качестве сомелье. Любое вино в карте подойдет к любому блюду: классика и обилие модных оранжей, органики и биодинамики.
Интерьер разрабатывала дизайнер Майя Губайдулина («Такты», «Цветочки»): в двух залах на 29 посадочных мест бетонные стены, дерево и преобладание природных оттенков.
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