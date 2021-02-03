На Лиговском проспекте открылся ресторан с дальневосточными морепродуктами Morii от команды Mr. Rowdy & Co

Это заведение с упором на высокую гастрономию и вино. Шеф-повар Константин Назаренко (экс-шеф ресторана MiaDora в Кишинёве) разработал авторское меню. Подают паштеты из жаренного угря и из печени ĸролиĸа, запечённый перец капия со сливочным сыром и кешью, сливочный биск с тунцом. Главные блюда – лосось, панированный в фундуке с муссом из грибов, семга с мисо сметаной и дальневосточный гребешок с молодым шпинатом.