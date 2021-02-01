На Жуковского открылся гастробар Brick с коктейлями, пивом на кране, кикером и шахматами

На улице Жуковского, 7-9, в Доходном доме Брискорна открылся демократичный гастробар Brick. Создатель Роман Варфоломеев (ранее работал в Porter House) характеризует проект, как «паб новой волны».
Внутри заведения сохранена оригинальная кирпичная кладка дореволюционной постройки. Интерьер дополнен живыми растениями, подушками с этническими узорами, кикером и шахматами.
На кухне руководит шеф-повар Жанна Варфоломеева (работала в Porter House, Beer Burgers, Italy group). В меню простая европейская кухня: брускетты, бургеры, тартар, гуляш, бефстроганов, медальоны, рулька и стейки. «Селедочка под водочку» тоже имеется.
Барную карту разработал Роман Варфоломеев — два десятка знакомых всем коктейлей, колдрум с крафтовым пивом и целая коллекция виски со всего света.
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