На Жуковского открылся гастробар Brick с коктейлями, пивом на кране, кикером и шахматами

Внутри заведения сохранена оригинальная кирпичная кладка дореволюционной постройки. Интерьер дополнен живыми растениями, подушками с этническими узорами, кикером и шахматами.

На кухне руководит шеф-повар Жанна Варфоломеева (работала в Porter House, Beer Burgers, Italy group). В меню простая европейская кухня: брускетты, бургеры, тартар, гуляш, бефстроганов, медальоны, рулька и стейки. «Селедочка под водочку» тоже имеется.