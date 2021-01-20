На улице Ленина открылся дог-френдли бар «Проект ПС»: винил, пиво на кране и растения под потолком

Семён Жабинский, Михаил Логинов, Дмитрий Парахин, Георгий Усов совместно с продюсером блюзового фестиваля «Мосты» Владимиром Русиновым запустили проект в конце декабря. Это дог-френдли бар с пивом на кране: всего 21 позиция от лагера и пшеничной немецкой классики до горьких сортов, бельгийского эля, фруктового ламбика и сидра. Бутылочное пиво хранится в специальных шкафах (в том числе 8 видов безалкогольного). «Проект ПС» также предлагает крепкий алкоголь и вино.

В меню домашний хлеб, супы, костный мозг, крылышки и драники. На горячее дают свиные колбаски, бургеры, тако и вегетарианские пряные кабачки или цветную капусту.

Основные акценты в интерьере — контактная стойка на 10 посадок, изумрудные стены, растения, виниловый проигрыватель и большие окна. В планах вечеринки с живыми выступлениями и диджей-сетами.