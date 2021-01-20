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На улице Ленина открылся дог-френдли бар «Проект ПС»: винил, пиво на кране и растения под потолком

Команда из Redrum Bar, Fillin' Good, Bar 76 открыла пивной бар «Проект ПС» на Петроградской стороне (улица Ленина, 28).

Семён Жабинский, Михаил Логинов, Дмитрий Парахин, Георгий Усов совместно с продюсером блюзового фестиваля «Мосты» Владимиром Русиновым запустили проект в конце декабря. Это дог-френдли бар с пивом на кране: всего 21 позиция от лагера и пшеничной немецкой классики до горьких сортов, бельгийского эля, фруктового ламбика и сидра. Бутылочное пиво хранится в специальных шкафах (в том числе 8 видов безалкогольного). «Проект ПС» также предлагает крепкий алкоголь и вино. 

В меню домашний хлеб, супы, костный мозг, крылышки и драники. На горячее дают свиные колбаски, бургеры, тако и вегетарианские пряные кабачки или цветную капусту. 

Основные акценты в интерьере — контактная стойка на 10 посадок, изумрудные стены, растения, виниловый проигрыватель и большие окна. В планах вечеринки с живыми выступлениями и диджей-сетами.

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