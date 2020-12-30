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Вот 20 зимних террас ресторанов и баров Петербурга, открытых в новогодние праздники

Не про петербургский общепит это слово — «сдаваться». Разрешили открыть «зимние кафе» в качестве мер поддержки в период праздничных ограничений — так и сделали. Рассказываем, где открыты террасы, кто такие теплоиды и как попробовать хот-дог с огурцом в бурбоне! 

Первая барная ярмарка

Владельцы баров «Цветочки», «Полторы Комнаты» и «Такты» Владимир Николаев и Иван Ляшук решили не лишать петербуржцев новогодних развлечений и организовали ярмарку сразу на нескольких улицах. 

ул. Некрасова, 17:

  • новогоднее украшение пространства
  • теплоиды с 6-часовым действием (согревающий пакетик, который сначала нужно размять, а затем убрать в карман или обувь)
  • товары ручной работы от местных ремесленников («Пирс 28» также присоединился к инициативе)
  • велком-дринк, горячие и бутилированные коктейли
  • столики с обогревателями на улице
  • стрит-фуд

ул. Маяковского, 34:

  • garage sale от бара «Полторы Комнаты»
  • новогоднее украшение пространства 
  • велком-дринк, горячие напитки на основе персикового ройбуша и саган-дайля
  • фортепиано на улице и живая музыка
  • столики с обогревателями на улице
  • хотдоги

ул. 8-я Советская, 4:

  • уличные дневные и вечерние dj-сеты
  • столики с обогревателями на улице
  • иллюминация и четырехметровая елка
  • велком-дринк и фирменные напитки Siam Rum Gimlet или PornStar от бара «Такты», подборка вин и глинтвейнов от «Невинного бара»
  • стрит-фуд от Ultramen, Нудлс, Daner Pizza, Civil

Экскурсия «Сытый и пьяный Петербург»: 

  • будет проходить по предварительной записи со 2 по 7 января
  • стоимость: 1700 рублей
  • продолжительность: 1,5-2 часа
  • о том, как пила и отдыхала петербургская богема: про Бродского, Bushmills, Маяковского и кабаки
  • в сопровождении гида Анны Чесноковой и бармена с запасом горячего тодди

Режим работы: 25 декабря - 10 января с 19:00 до 00:00

Зимняя веранда Kuznya House

Праздник на прохладном, но свежем воздухе устраивают в Новой Голландии. На зимней веранде Kuznya House вас ждут:

  • блюда из специального меню: суточные щи, куриный бульон с лапшой и фрикадельками, хот-дог с огурцом в бурбоне, колбаска на гриле и пышки
  • столы-очаги
  • горячий чай из самовара
  • чикен шоп с хрустящим цыпленком и бургерами

Режим работы:

26-27 декабря с 11:00 до 22:00

30 декабря с 11:00 до 22:00

31 декабря с 11:00 до 18:00

1 января с 12:00 до 22:00

2-10 января с 11:00 до 22:00

Зимнее представительство бара «Выпить нальем, пописать не пустим» от кафе «Мечтатели»   

Цикличность истории доказывают «Мечтатели» на наб. Фонтанки, 11, и снова запускают take away, с которым шумели во время летнего локдауна:

  • горячий глинтвейн на основе красного вина с малиной
  • горячий глинтвейн на основе белого вина с яблочным фрешем, изюмом и белым перцем
  • оливье с икрой, си-фуд баскет с хрустящими морепродуктами, согревающий суп с хурмой и уткой, бутерброд с красной икрой, картошка фри с трюфельным соусом и бокал игристого

Режим работы: с 26 декабря по 10 января с 19:00 до 23:00

Бертгольд Центр

Режим работы: с 25 декабря по 10 января с 19:00 до 23:00

Грузинская закусочная ЭZO

  • скамейки, столики, обогреватели во дворе
  • все блюда и напитки из основного меню

PLUK

  • выпечка и торты навынос

Oversize Pizza Club

  • любая пицца навынос 
  • 31.12-01.01 не работают

Паста Бар 1315

  • все меню навынос
  • 30.12-03.01 не работают

Take away гастрономия города

Branch Garage (Печатника Григорьева ул., 12)

  • ярмарка во внутреннем дворе с 30.12 по 10.01
  • блэкджек, копченный глинтвейн, горячий какао, брискеты

Teplo (Большая Морская ул., 45)

  • украшенная зимняя терраса с очагами с живым огнем
  • горячие напитки и похлебки

Винный бар и магазин Bacchus (Караванная ул., 7)

  • глинтвейны, вино, еда
  • зонтики, пледы, столики

«На вина!» (Казанская ул., 3, Кронверкский пр., 65)

  • столики, украшения
  • вино

«Вини, пани и салями» (Б. Конюшенная ул., 2)

  • украшенная зимняя терраса, зонтики, столики
  • кофе и глинтвейн

Бар 8 (Ленина, 8)

  • утепленные подоконники
  • горячие напитки

WöD (Большая Морская ул., 45)

  • столик на улице на компанию из 8 человек
  • пледы

Proviant (ул. Академика Павлова, 7)

  • елочный базар от питомника «Фавн»
  • глинтвейн, хреновуха, пирожки, пряники

Небо и вино (пер. Пирогова, 18)

  • изолированные стеклянные домики с подогревом с панорамным видом
  • вино
  • бронирование с депозитом

St. Martin (Белинского ул., 1)

  • любой коктейль с собой (в стаканчике или бутилированный)

Pio Nero (Пионерская ул., 5)

  • итальянские горячие напитки, стракотто и пицца (замороженную можно взять с собой для приготовления дома)
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