Вот 20 зимних террас ресторанов и баров Петербурга, открытых в новогодние праздники

Не про петербургский общепит это слово — «сдаваться». Разрешили открыть «зимние кафе» в качестве мер поддержки в период праздничных ограничений — так и сделали. Рассказываем, где открыты террасы, кто такие теплоиды и как попробовать хот-дог с огурцом в бурбоне!
Первая барная ярмарка
Владельцы баров «Цветочки», «Полторы Комнаты» и «Такты» Владимир Николаев и Иван Ляшук решили не лишать петербуржцев новогодних развлечений и организовали ярмарку сразу на нескольких улицах.
ул. Некрасова, 17:
- новогоднее украшение пространства
- теплоиды с 6-часовым действием (согревающий пакетик, который сначала нужно размять, а затем убрать в карман или обувь)
- товары ручной работы от местных ремесленников («Пирс 28» также присоединился к инициативе)
- велком-дринк, горячие и бутилированные коктейли
- столики с обогревателями на улице
- стрит-фуд
ул. Маяковского, 34:
- garage sale от бара «Полторы Комнаты»
- новогоднее украшение пространства
- велком-дринк, горячие напитки на основе персикового ройбуша и саган-дайля
- фортепиано на улице и живая музыка
- столики с обогревателями на улице
- хотдоги
ул. 8-я Советская, 4:
- уличные дневные и вечерние dj-сеты
- столики с обогревателями на улице
- иллюминация и четырехметровая елка
- велком-дринк и фирменные напитки Siam Rum Gimlet или PornStar от бара «Такты», подборка вин и глинтвейнов от «Невинного бара»
- стрит-фуд от Ultramen, Нудлс, Daner Pizza, Civil
Экскурсия «Сытый и пьяный Петербург»:
- будет проходить по предварительной записи со 2 по 7 января
- стоимость: 1700 рублей
- продолжительность: 1,5-2 часа
- о том, как пила и отдыхала петербургская богема: про Бродского, Bushmills, Маяковского и кабаки
- в сопровождении гида Анны Чесноковой и бармена с запасом горячего тодди
Режим работы: 25 декабря - 10 января с 19:00 до 00:00
Зимняя веранда Kuznya House
Праздник на прохладном, но свежем воздухе устраивают в Новой Голландии. На зимней веранде Kuznya House вас ждут:
- блюда из специального меню: суточные щи, куриный бульон с лапшой и фрикадельками, хот-дог с огурцом в бурбоне, колбаска на гриле и пышки
- столы-очаги
- горячий чай из самовара
- чикен шоп с хрустящим цыпленком и бургерами
Режим работы:
26-27 декабря с 11:00 до 22:00
30 декабря с 11:00 до 22:00
31 декабря с 11:00 до 18:00
1 января с 12:00 до 22:00
2-10 января с 11:00 до 22:00
Зимнее представительство бара «Выпить нальем, пописать не пустим» от кафе «Мечтатели»
Цикличность истории доказывают «Мечтатели» на наб. Фонтанки, 11, и снова запускают take away, с которым шумели во время летнего локдауна:
- горячий глинтвейн на основе красного вина с малиной
- горячий глинтвейн на основе белого вина с яблочным фрешем, изюмом и белым перцем
- оливье с икрой, си-фуд баскет с хрустящими морепродуктами, согревающий суп с хурмой и уткой, бутерброд с красной икрой, картошка фри с трюфельным соусом и бокал игристого
Режим работы: с 26 декабря по 10 января с 19:00 до 23:00
Бертгольд Центр
Режим работы: с 25 декабря по 10 января с 19:00 до 23:00
Грузинская закусочная ЭZO
- скамейки, столики, обогреватели во дворе
- все блюда и напитки из основного меню
PLUK
- выпечка и торты навынос
Oversize Pizza Club
- любая пицца навынос
- 31.12-01.01 не работают
Паста Бар 1315
- все меню навынос
- 30.12-03.01 не работают
Take away гастрономия города
Branch Garage (Печатника Григорьева ул., 12)
- ярмарка во внутреннем дворе с 30.12 по 10.01
- блэкджек, копченный глинтвейн, горячий какао, брискеты
Teplo (Большая Морская ул., 45)
- украшенная зимняя терраса с очагами с живым огнем
- горячие напитки и похлебки
Винный бар и магазин Bacchus (Караванная ул., 7)
- глинтвейны, вино, еда
- зонтики, пледы, столики
«На вина!» (Казанская ул., 3, Кронверкский пр., 65)
- столики, украшения
- вино
«Вини, пани и салями» (Б. Конюшенная ул., 2)
- украшенная зимняя терраса, зонтики, столики
- кофе и глинтвейн
Бар 8 (Ленина, 8)
- утепленные подоконники
- горячие напитки
WöD (Большая Морская ул., 45)
- столик на улице на компанию из 8 человек
- пледы
Proviant (ул. Академика Павлова, 7)
- елочный базар от питомника «Фавн»
- глинтвейн, хреновуха, пирожки, пряники
Небо и вино (пер. Пирогова, 18)
- изолированные стеклянные домики с подогревом с панорамным видом
- вино
- бронирование с депозитом
St. Martin (Белинского ул., 1)
- любой коктейль с собой (в стаканчике или бутилированный)
Pio Nero (Пионерская ул., 5)
- итальянские горячие напитки, стракотто и пицца (замороженную можно взять с собой для приготовления дома)
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