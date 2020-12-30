Вот 20 зимних террас ресторанов и баров Петербурга, открытых в новогодние праздники

Зимнее представительство бара «Выпить нальем, пописать не пустим» от кафе «Мечтатели»

Цикличность истории доказывают «Мечтатели» на наб. Фонтанки, 11, и снова запускают take away, с которым шумели во время летнего локдауна:

горячий глинтвейн на основе красного вина с малиной

горячий глинтвейн на основе белого вина с яблочным фрешем, изюмом и белым перцем

оливье с икрой, си-фуд баскет с хрустящими морепродуктами, согревающий суп с хурмой и уткой, бутерброд с красной икрой, картошка фри с трюфельным соусом и бокал игристого

Режим работы: с 26 декабря по 10 января с 19:00 до 23:00